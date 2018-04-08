Sunday Times: Британия обсуждает с США программу защиты Скрипалей

Великобритания изучает возможность предоставить бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери новую идентификацию личностей и проживание в Соединенных Штатах, чтобы защитить их от дальнейших покушений. Об этом сообщает британская газета Sunday Times. Ссылаясь на неназванные источники, "Таймс" пишет, что чиновники британской секретной службы MI6 обсудили этот план со своими коллегами из ЦРУ.

"Им будут предложены новые личностные характеристики (имена)", – приводит газета слова источника. "Очевидным местом для их переселения является Америка, потому что убить их там существует меньше шансов, и легче защитить их в новой идентичности", – цитирует газета другой источник разведки. Британское министерство иностранных дел не комментировало эти сообщения, пишет Sunday Times.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери, на юге Англии. Врачи из больницы Солсбери сообщили 6 апреля, что состояние 66-летнего Скрипаля и его дочери "быстро улучшается, и они больше не находятся в критическом состоянии". 33-летняя Юлия очнулась на прошлой неделе и, согласно заявлению британской полиции, распространенном от ее имени, ее жизненные силы "ежедневно нарастают".

Британия обвиняет правительство президента России Владимира Путина в том, что он пытался убить Скрипалей военным химическим веществом, известным как "Новичок", разработанным в Советском Союзе. Россия отрицает причастность к отравлению. Инцидент со Скрипалями вызвал дипломатический кризис между Москвой и Западом.