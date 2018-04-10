Комсомольск-на-Амуре: на берегу озера найдены десятки убитых собак

В Комсомольске-на-Амуре зоозащитники обнаружили останки более 20 собак на берегу озера. Активисты считают, что в городе действует группа живодеров, которая убивает животных для местных кафе, в которых подают блюда из собачьего мяса. Об этом сайту "Сибирь.Реалии" сообщили в общественной организации "Зооспас".

Зоозащитники неоднократно находят на берегу озера Мылка трупы животных. Многие из погибших собак имеют ошейники. В местной полиции подтвердили обнаружение останков. Тем жителям, у кого в последнее время пропали собаки, предложили приехать на опознание.

13 декабря прошлого года Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Теперь за живодерство грозит срок до трех лет лишения свободы. Если преступление совершено группой лиц, то до пяти.

В 2017 году широкий общественный резонанс вызвала история "хабаровских живодерок". Две семнадцатилетние студентки издевались над бездомными животными и убивали их. Фото изувеченных тел кошек и собак публиковались в социальных сетях. Жертвами живодерок стали не менее 15 животных. Девушек приговорили к трем и четырем годам лишения свободы.