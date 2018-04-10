Первый канал снял с эфира интервью с бывшим министром обороны США

На Первом канале с эфира сняли интервью бывшего министра обороны США Уильяма Перри в программе "Познер". По словам ведущего передачи Владимира Познера, руководство канала посчитало, что "программа будет звучать диссонансом", после бомбардировки сирийских войск странами коалиции и обвинений режима Асада в использовании химического оружия.

Интервью должно было выйти в эфир 9 апреля. На сайте Познера разместили анонс, который позже был удален. Его копия сохранилась в кэше Google. По словам Познера, выпуск "выйдет в эфир, но позже".

Страны Запада возлагают ответственность за предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, при которой погибли мирные жители, на режим президента Сирии Башара Асада. Сирийские власти и Россия отрицают, что химатака имела место. Дамаск и Москва заявляют, что готовы допустить в Думу экспертов Организации по запрещению химического оружия.

О ракетном обстреле военного аэродрома сирийской армии в провинции Хомс стало известно 9 апреля. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека, в результате авианалета погибли 14 человек.