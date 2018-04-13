Минобороны РФ обвинило Лондон в фабрикации данных о химатаке в Думе

В Министерстве обороны России утверждают, что нашли неких участников видеозаписи с пострадавшими от химической атаки в сирийском городе Дума. Это двое работников местной "скорой помощи". Они якобы рассказали о том, что видеозапись "постановочная". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, у ведомства есть сведения, что 7 апреля в одну из больниц Думы доставили людей без следов поражения химическими веществами. Когда им начали оказывать первую помощь, в госпиталь забежали "неизвестные люди" с видеокамерами. Они, как утверждает Конашенков, "начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся поражены отравляющими веществами". "После того как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись", — цитирует Конашенкова РБК.

В Минобороны не назвали имена своих источников, не рассказали, как их удалось найти, и не предоставили каких-либо доказательств самой беседы с ними. При этом Конашенков заявил, что к фабрикации сведений о химатаке в Думе якобы причастна Великобритания. На основе какой информации Минобороны сделало такой вывод, Конашенков не уточнил.

Кроме этого, представитель Минобороны назвал видеозапись с пострадавшими от предполагаемой химической атаки в Думе основным доказательством произошедшего. Однако ранее информацию о том, что в Думе около 500 человек обратились за медицинской помощью с признаками поражения химическими веществами, подтвердила Всемирная организация здравоохранения.

Накануне о наличии доказательств причастности к химатаке поддерживаемых Россией войск Башара Асада заявил президент Франции Эммануэль Макрон. 13 апреля он обсудил ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным. Перед этим российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть некие доказательства того, что химическая атака в Думе якобы была "постановкой". Ответственность за нее Лавров возложил на спецслужбы некоего государства, которое, как он выразился, "рвется быть в первых рядах русофобской кампании". О каком именно государстве идет речь, глава МИД России не уточнил.

В пятницу вечером Совет Безопасности ООН провёл заседание, посвященное ситуации в Сирии и поиску ответных мер на применение в городе Дума химического оружия против мирного населения.