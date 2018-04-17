Правительство вдвое сократит финансирование системы ФСИН

Российское правительство почти вдвое сократило объем средств, которые в ближайшие 8 лет предполагается потратить на финансирование тюремной системы в стране. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

На развитие уголовно-исполнительной системы в период с 2018 по 2026 год власти планируют потратить 55 миллиардов рублей. В аналогичной программе, утвержденной ранее, сумма составляла более 96 миллиардов.

Согласно документу, средства из целевой программы предназначены, в частности, для улучшения условий содержания под стражей, в том числе, в следственных изоляторах. В рамках программы планируется построить еще 11 таких учреждений, в которых будут содержаться до 11 тысяч заключенных.

Авторы документа подчеркивают нехватку мест в СИЗО и колониях. Сильнее всего она ощущается на территории аннексированного Россией Крыма.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний сообщали о сокращении к 2019 году бюджета, выделяемого на питание осужденных. На одного человека, по данным ведомства, будет приходиться по 64 рубля в день, а не 86, как было раньше.