Telegram заблокировать не удается, но Facebook на очереди

Доброе утро, добропорядочные пользователи!

На страже ваших интересов стоит Роскомнадзор – в интервью главы этого ведомства Александра Жарова “Известиям” прилагательное “добропорядочный” встречается пять раз. Жаров объясняет, как “одаренный маркетолог и пиарщик” Павел Дуров пытается “выставить себя элитой” и “создает конфликт между органами власти и аудиторией”. Конфликт между “собакой сопротивления”, распространенной Дуровым в Telegram, и Роскомнадзором пока выглядит так:

Для ограничения доступа к Telegram Роскомнадзор заблокировал более 17 млн IP-адресов Amazon и Google, но Telegram остается доступным в телефонах у большинства российских пользователей. Высшие российские чиновники продолжали заходить в Telegram. Зато пострадали не причастные к делу компании, пользующиеся услугами этих хостинг-провайдеров. Здесь – монологи пострадавших. К юристам “Агоры”, представляющим интересы Telegram в России, с вопросом “Что делать?” обратились около 60 компаний. В довершение всего на некоторое время лег и сайт самого Роскомнадзора (из-за DDoS-атаки, утверждают в ведомстве).

Как Telegram обходит блокировку посредством смены IP-адресов, объясняется тут. На сколько у Дурова и его команды хватит ресурсов, чтобы действовать таким образом, оценивается здесь. Роскомнадзор рассчитывает, очевидно, что хостинг-провайдеры типа Amazon сами попросят Telegram уйти. Но есть и запасная стратегия доступа через VPN: Дуров начал выплачивать гранты администраторам VPN и прокси-сервисов. Юристы “Агоры” обжаловали в Мосгорсуде немедленную блокировку ресурса, а Роскомнадзор обратился к AppStore и Google Play с просьбой убрать мессенджер из магазинов.

По-настоящему страдают пока только активисты, метавшие бумажные самолетики в здание ФСБ на Лубянке: вчера суд оштрафовал двоих на 10 и 20 тысяч рублей, суд над еще одной участницей акции, Марией Алехиной, состоится сегодня. Она по-прежнему в полиции.

Впрочем, блокировкой Telegram дело, похоже, не ограничится: в интервью, с которого мы начали, глава Роскомнадзора анонсировал грядущие проверки Facebook и его последующую блокировку, если Цукерберг не станет сговорчивее. Имея в виду недавние слушания по поводу Facebook в Конгрессе США и сегодняшние – в Европарламенте, переносить сервера в Россию компания вряд ли захочет.

Из интернета – в реальность. Парламент Армении избрал премьером бывшего президента Сержа Саргсяна, несмотря на непрекращающиеся массовые протесты. Организатор протестного движения Никол Пашинян объявил о начале “бархатной революции”. Какие цели она преследует, он сам объясняет здесь.

Пожар в “Зимней вишне” в Кемерове. Представители МЧС на пресс-конференции объяснили, как он возник и почему привел к катастрофическим последствиям, а также выступили в защиту пожарных.

Пресс-конференцию провели и родственники арестованных по так называемому “пензенскому делу” “террористов”-антифашистов. Мать Дмитрия Пчелинцева рассказала, что следователи грозились инсценировать самоубийство ее сына, когда он отказался от признательных показаний, заявив, что они были получены под пытками. Защитники обвиняемых по этому делу рассказывают, как их терроризируют мнимые корреспонденты НТВ.

Что же до пыток и инсценированного самоубийства обвиняемого в хищениях при строительстве подлодок, то ФСИН сказала: сообщения “Новой газеты” со ссылкой на судмедэкспертизу – вранье и фейкньюз.

Сегодня суд в Москве рассмотрит продление арестов театральным деятелям, обвиняемым в хищениях по делу “Седьмой студии”. Они сидят – кто дома, кто в СИЗО – уже почти год.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин успокоил общественность в связи с грядущими российскими санкциями в отношении США: 90 лекарств из более чем тысячи ввозить в Россию будет можно. Остальные – нет.

По данным Ъ, около 2,5 млн россиян не смогут выехать за границу на майские праздники из-за долгов, зато Россотрудничество озаботилось защитой соотечественников, живущих в “страдающих русофобией” странах Запада, и предложило россиянам, обучающимся в британских вузах, перевестись в МГИМО, а потом трудоустроиться на Дальнем Востоке.

На нероссийском Дальнем Востоке вовсю идет мирный процесс: по итогам переговоров с премьером Японии президент США сказал, что США ведут переговоры с КНДР на “крайне высоких уровнях”. Washington Post со ссылкой на источники пояснила, что директор ЦРУ и кандидат на должность госсекретаря Майк Помпео тайно посетил Пхеньян во время пасхальных каникул. Дональд Трамп собирается встречаться с Ким Чен Ыном “в июне, а может, и раньше”.

Суд в Таиланде оправдал Настю Рыбку и Алекса Лесли по делу о незаконной трудовой деятельности, но обвинение в незаконном предоставлении секс-услуг продолжает на них висеть (а это – очень длительные сроки).

Сегодня по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании будет заседать сначала Организация по запрещению химического оружия ОЗХО, а потом Совет безопасности ООН. С применением химического оружия в Сирии ясности не ожидается: эксперты ОЗХО до сих пор не допущены в Думу.

Духовное. Президент Украины анонсировал создание единой украинской православной церкви, независимой от Москвы; режиссер Звягинцев войдет в жюри Каннского кинофестиваля; в США умерла бывшая первая леди Барбара Буш.

Три ссылки со смерти и начнем:

Новый проект “Новой этики” о смерти в цифровую эпоху. Там много про новые форматы смерти. Поэтому почитайте лучше интервью с создателем виртуального кладбища домашних животных.

Капитон Алексеевич Зеленцов (1790–1845), художник-любитель и петербургский чиновник, сдедал несколько картин под названием “В комнатах”. С описания одной из них начинается новая книжка Кирилла Кобрина о русском либерализме “Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России”.

Как Галилей рисовал Сатурн и описывал его спутники, можно узнать тут.

Искренне ваши,

Семь-сорок