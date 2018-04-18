Суд в Москве рассмотрит ходатайство о продлении ареста Серебренникову

Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову которого обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа".

Телеканал "Дождь" сегодня опубликовал фрагменты стенограмм допросов и очных ставок по делу автономной некоммерческой организации "Седьмая студии", сотрудников которой обвиняют в хищениях. Из материалов, в частности, следует, что Серебренникову пришлось брать кредиты, чтобы оплачивать работу актеров, задействованных в проекте "Платформа".

При этом бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, которая является главным свидетелем обвинения и заключила сделку со следствием, созналась, что украла у организации 5 миллионов рублей. Продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, находящаяся в розыске, рассказала Серебренникову, что в последний год проекта "Платформа" бухгалтер Масляева, ранее судимая за растрату, неожиданно пропала из компании. Также исчезли деньги и документы бухгалтерского учета, заявил режиссер.

В ноябре минувшего года Екатерина Воронова опубликовала через СМИ письмо, в котором заявила о несостоятельности обвинения, но признала наличие нарушений в ведении бухгалтерии. В письме Воронова настаивает, что проект "Платформа", с которым связано дело "Седьмой студии", поставил десятки спектаклей, а все затраты тщательно документировались. По словам Вороновой, проведенный в 2014 году аудит выявил множество нарушений, допущенных бухгалтером Ниной Масляевой.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева.

Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом. Малобродского поместили в СИЗО. Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и его коллег. Серебренников обвинил Масляеву в оговоре и заявил, что следствие слушает только ее показания.