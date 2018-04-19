Над “Би-би-си” сгущаются тучи, в бой идут молодогвардейцы

Доброе утро!

Начнем сегодня с новостей культуры.

И не то чтобы это какая-то особая новость, но ущипнуть себя все-таки хочется. Не стало новостью и продление ареста на три месяца всем обвиняемым по делу “Седьмой студии”. О продлении ареста тт. Серебренникову, Итину, Апфельбаум (всем – домашнего) и Малобродскому (в СИЗО) ходатайствовало в письменном виде министерство культуры. Речь Кирилла Серебренникова в суде тут, общий обзор дела “Седьмой студии” здесь.

Заблокировать Telegram Роскомнадзору по-прежнему не удается. Блокировке подверглись десятки тысяч IP-адресов хостинга Digital Ocean, но в результате всех этих манипуляций заблокировалась система “Ревизор” – это сервис самого Роскомнадзора, отслеживающий, действительно ли блокируется то, что должно блокироваться. Мария Алехина и бывший православный хулиган Дмитрий Энтео, ныне оставивший это поприще, получили сто часов обязательных работ за метание бумажных самолетиков в здание ФСБ на Лубянке.

“Над “Би-би-си” сгущаются тучи”, – сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, узнав, что британский медиарегулятор Ofcom начал сразу семь расследований в связи с тем, как финансируемый Кремлем телеканал RT освещает отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Организация по запрещению химического оружия, заседавшая в Гааге, официально опровергла версию главы российского МИДа о том, что Скрипаля отравили веществом BZ, имевшимся на вооружении в странах НАТО. Вечером выводы экспертов ОЗХО обсудили на заседании Совета безопасности ООН. Российский следственный комитет в рамках собственного расследования обнародовал видео о том, как Юлия Скрипаль приезжает в Шереметьево: доказательная сила этого ролика в том, что она чувствует себя хорошо, и никто из тех, мимо кого она проходила и с кем сидела в самолете, не пострадал. Как возможно такое чудо, объясняет один из разработчиков “Новичка” Владимир Углев.

Глава российской Генпрокуратуры Юрий Чайка раскрыл в Совете Федерации тайну смерти Бориса Березовского и Александра Литвиненко. По версии Чайки, Березовский, получив полоний от британских спецслужб, устранил Литвиненко, а когда Березовский попросился на родину, британские спецслужбы устранили его самого. Жаль, речь генпрокурора не слушал депутат Госдумы Андрей Луговой, которого британское следствие обвинило в отравлении Литвиненко. Он мог бы, например, спросить у Чайки, почему следы полония нашли в гостиничных номерах, где останавливался Луговой.

Еще одно разоблачение вышло на телеканале “Россия-24”: корреспондент Александр Коц нашел мальчика с распространенного “Белыми касками” видео о химической атаке в сирийском городе Дума, и тот рассказал, как злые врачи – за рис, финики и печенья – поливали его из шлангов водой и снимали на видео. Минобороны РФ ранее назвало это видео постановочным. Здесь – возможные версии о том, что на самом деле произошло. Миссия ОЗХО, которая должна выяснить правду, так и не может попасть в Думу.

Комитет по обороне британского парламента провел слушания о возможном ядерном ударе со стороны России. Приглашенные эксперты сказали, что удар возможен. О том, как на это будет реагировать НАТО, сегодня в Нидерландах расскажет на специальной лекции глава НАТО Йенс Столтенберг.

В Армении не утихают протесты в связи с возвращением к власти Сержа Саргсяна. Президент Турции, тоже устроивший себе “рокировочку” посредством референдума, объединившего должности премьера и президента, объявил досрочные выборы: конституционная реформа, одобренная на референдуме, вступает в силу только после новых выборов, а ждать ему не хочется. На Кубе сегодня уйдет в отставку Рауль Кастро. Вместо него председателем Госсовета Кубы будет избран Мигель Диас-Канель (других кандидатов не выдвигалось).

Это были взрослые мировые новости – внутрироссийские касаются почему-то исключительно детей и юношества:

Молодая Гвардия “Единой России” создает боевые отряды для оперативной организации провластных митингов и противодействия оппозиции.

Интернат в Челябинской области, воспитанники которого рассказали о систематических изнасилованиях, решили просто закрыть. Детей куда-нибудь переведут.

В Стерлитамаке школьник напал с ножом на одноклассников и учительницу и поджег класс. Четверо пострадали. Это четвертое с начала года вооруженное нападение в российских школах.

Израиль отметил семидесятилетие со дня основания. Здесь важнейшие события истории этой страны в фотографиях.

У британской королевы умер последний корги-прямой потомок Сьюзен, которую в 1944 году подарил тогда еще принцессе Елизавете ее отец король Георг VI. Разводить корги королева прекратила в 2015 году.

Первая ссылка тоже будет британская.

Новый номер журнала НЛО посвящен феномену fins des siècles, переломным эпохам. Здесь любопытное эссе Криса Ноттингема о Хэвлоке Эллисе и рождении “нового духа” в Британии рубежа веков.

Два текста о сталинских временах. Отрывок из книги Вадима Бирштейна “СМЕРШ, секретное оружие Сталина” и глава из исследования американского слависта Катерины Кларк “Москва, четвертый Рим: сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931-1941)”.

“Психобольница в руках пациентов” – дизайнер и программист Алан Купер объясняет, почему компьютеры усложняют, а не облегчают жизнь человека.

Если же хочется чего-то человеческого, почитайте рассказ Александра Тимофеевского про дефолт 1998 года (он на самом деле про вечный конфликт Петербурга и денег, не любят они друг друга).

Искренне ваши,

Семь-сорок