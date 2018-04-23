В Ереване из СИЗО освобожден лидер протестов Никол Пашинян

В Ереване из следственного изолятора освобожден Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, которое проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, бывшего президента Армении. Как сообщает Радио Азатутюн, вместе с Пашиняном освобождены также оппозиционные депутаты Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Акции с требованием отставки Саргсяна продолжаются в Армении уже 11 дней. В рамках объявленной Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения тысячи демонстрантов ежедневно организуют в Ереване шествия и митинги, а также блокируют улицы и перекрывают движение городского транспорта. В понедельник во время шествия студентов к протестующим присоединились несколько десятков военных. Они заявили, что "едины со своим народом".

Никол Пашинян был задержан 22 апреля после неудавшихся переговоров с Сержем Саргсяном. Тогда же задержали двух соратников оппозиционера: Микаеляна и Мирзояна. Их обвинили в организации и проведении незаконных массовых мероприятий. Пашинян после освобождения в понедельник заявил, что сегодня вечером примет участие в очередном митинге в Ереване и расскажет о результатах переговоров с вице-премьером Армении Кареном Карапетяном.

В минувшие выходные, по официальным данным, на акциях протеста в Ереване были задержаны почти 300 человек, около 15 активистов после столкновений с полицией попали в больницы.