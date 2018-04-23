Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Это произошло после 11 дней массовых акций протеста оппозиции.

"Никол Пашинян [лидер протестов. – Прим.] был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении", – цитирует Саргсяна Радио Азатутюн.

Акции с требованием отставки Саргсяна проходили в Армении с середины апреля. В рамках объявленной Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения тысячи демонстрантов ежедневно организовывали в Ереване митинги и блокировали улицы. В понедельник во время очередного шествия к протестующим присоединились десятки военных. Они заявили, что "едины со своим народом".

Серж Саргсян с 2008 по 2018 годы занимал пост президента Армении. За это время он провел конституционную реформу, которая значительно расширила полномочия премьер-министра страны. 17 апреля, после истечения своих президентских полномочий, Саргсян, несмотря на протесты, занял пост главы правительства.