В Ереване возобновилась многотысячная акция протеста

В Ереване проходит многочисленная акция сторонников Никола Пашиняна. В центр города стянуты силы полиции и техника.
Присоединиться к акции призвали своих сторонников крупнейшая
оппозиционная партия "Процветающая Армения" и ряд других политических сил.
Представители ряда высших учебных заведений Еревана
присоединились к акции протеста против действующих властей Армении. Об этом сообщает Радио Азатутюн. В шествии участвуют представители студентов и преподавателей Института физической культуры, Аграрного университета, ряда других учебных заведений.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян обратился к гражданам и президенту Республики Армения с предложением организовать встречу "с широким спектром парламентских и непарламентских политических сил, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию и возможные пути решения, вплоть до проведения досрочных парламентских выборов".
Об этом сообщает Радио Азатутюн. И.о. премьер-министра разъяснил, что встреча с лидером протестов Николом Пашиняном не состоится, поскольку оппозиционер в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности, о формате встречи, повестке дня и порядке освещения.
Пашинян в ответ заявил, что само по себе проведение досрочных выборов в случае, если у власти на время предвыборной кампании останется правящая партия, не устроит протестующих. Они добиваются полного отказа правящей Республиканской партии от власти.
23 апреля после массовых протестов подал в отставку премьер-министр Серж Саргсян.
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