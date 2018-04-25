И.о. премьера Армении Карапетян опроверг сведения об отставке

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян лично опроверг сообщения о том, что он якобы подал в отставку. Об этом Карапетян написал на своей странице в Фейсбуке.

Ранее сведения оппозиционных политиков об отставке и.о. премьера опроверг также его пресс-секретарь Арам Араратян.

Об отставке Карапетяна сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат парламента Армении от фракции "Елк", один из руководителей оппозиционного движения против действующих властей Арарат Мирзоян.