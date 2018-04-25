Эколог Бриних получит миллион рублей за уголовное преследование

Суд в Адыгее присудил один миллион рублей экологу Валерию Бриниху в качестве возмещения морального вреда. Активиста в течение трех лет незаконно обвиняли в разжигании ненависти по национальному признаку. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Присужденную экологу компенсацию выплатит Министерство финансов России. Ранее Бриниху свои официальные извинения принес прокурор Республики Адыгея.

7 августа 2017 года дело в отношении Бриниха было прекращено за отсутствием состава преступления. Такое решение было принято по итогам экспертизы, проведенной институтом криминалистики ФСБ. После этого суд в Адыгее постановил исключить из списка экстремистских материалов статьи эколога.

Поводом для возбуждения дела в отношении председателя адыгейского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерия Бриниха стала его статья "Молчание ягнят", опубликованная осенью 2014 года. В ней рассказывается об опасных для экологии последствиях деятельности свиноводческого комплекса в Теучежском районе Адыгеи. Учредителем компании является член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев. Статья была включена в список экстремистских материалов в декабре 2014 года.