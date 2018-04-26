Украина и Белоруссия вспоминают жертв Чернобыльской катастрофы

26 апреля мир вспоминает жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 32 года назад. По данным международной шкалы ядерных событий, авария в Чернобыле оценивается по максимальному, седьмому, уровню и признана крупнейшей в истории атомной энергетики.

В Киеве в ночь с 25 на 26 апреля состоялся поминальный молебен у мемориального кургана "Героям Чернобыля".

Президент Украины Петр Порошенко в обращении к годовщине трагедии заявил, что Чернобыльская зона отчуждения должна стать местом "прогрессивных технологий" и "территорией изменений". По словам Порошенко, необходимо не допустить повторения подобной трагедии и вынести урок из тех событий.

В столице Белоруссии Минске пройдет шествие "Чернобыльского шляха" до памятного знака "Жертвам Чернобыля", где состоится митинг-молитва и возложение цветов. "Чернобыльский шлях" каждый год в годовщину катастрофы организует белорусская оппозиция. В этом году шествие согласовано.

В результате взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в ночь 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров. В основном это были территории Украины, Белоруссии и России. Суммарный выброс радиоактивных материалов составил около 50 миллионов кюри, что равнозначно последствиям взрыва 500 атомных бомб, сброшенных на японский город Хиросима. Непосредственными жертвами катастрофы стали десятки людей, от ее последствий пострадали тысячи человек.