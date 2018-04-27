Улыбаемся и машем! Ын и Ин обещают подписать мирный договор

Мирный договор между КНДР и Южной Кореей может быть подписан уже к концу 2018 года. Об этом говорится в совместной декларации, ​подписанной по итогам переговоров лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 27 апреля на демаркационной линии, разделяющей два государства, до сих пор официально находящихся в состоянии войны. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин во время всей встречи были невероятно улыбчивы, сияли счастьем и расточали друг другу комплименты. Что стоит за их словами и жестами и можно ли верить в искренность обоих?

Встреча, которую уже назвали "исторической", состоялась в пункте Пханмунджом на демаркационной линии, уже давно служащем местом переговоров делегаций двух корейских государств. Она началась с рукопожатия, причем в этот момент лидеры КНДР и Южной Кореи находились каждый на своей территории. Потом Ким Чен Ын символически пригласил Мун Чжэ Ина сделать шаг на северокорейскую территорию, после чего оба прошли на землю Южной Кореи, где их приветствовал почетный караул южнокорейских военных в национальной парадной униформе старинного образца. Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, посетившим Южную Корею с 1953 года. Тогда было заключено перемирие в Корейской войне, действующее до сих пор.

Пхеньян и Сеул договорились работать над ядерным разоружением Корейского полуострова и скорейшим подписанием мирного договора. Об этом было рассказано главами КНДР и Республики Корея на совместной пресс-конференции по итогам встречи. По словам Мун Чжэ Ина, заявившего о готовности в скором времени посетить Пхеньян и побывать на священной для всех корейцев горе Пэктусан на территории КНДР, на Корейском полуострове "отныне начинается новая мирная эпоха ".

Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил готовность посетить Мун Чжэ Ина в Сеуле, если получит официальное приглашение, и высказался за более частые поездки граждан двух стран друг к другу, заявив: "Линия границы не очень важна; в конце концов мы можем ее стереть, если ее будет пересекать больше людей".

Непрерывно расточавший улыбки, несмотря на несколько растерянный вид впервые попавшего в незнакомое место толстого застенчивого юноши, Ким Чен Ын прибыл на эти переговоры вместе со своей родной сестрой Ким Ё Чжон, ранее посетившей Южную Корею по время зимней Олимпиады. Он также торжественно пообещал Мун Чжэ Ину, что больше не станет будить его испытаниями своих ракет, которые северокорейские военные привыкли проводить на рассвете, и еще предложил южнокорейскому президенту попробовать традиционную пхеньянскую особенную лапшу "нэнмён", которую он специально привез ему в подарок.

Чем объясняется удивительное миролюбие и дружелюбие северокорейского диктатора, которое он проявляет в последнее время, так же как и его заявление о замораживании всех северокорейских ядерных испытаний, сделанное 21 апреля? Накануне встречи в Пханмунджоне китайские СМИ, в частности газета South China Morning Post, со ссылкой на исследования ученых сообщили, что в сентябре 2017 года, когда в КНДР на полигоне Пунгери вблизи горы Мантапсан была взорвана ядерная боеголовка мощностью в 100 килотонн, в одном из подземных тоннелей обрушилась порода и в результате на поверхности образовалось отверстие, похожее на трубу, через которое происходят выбросы радиоактивных веществ в атмосферу. Возможно, теперь Северная Корея просто лишилась возможности производить новые испытания ядерного оружия – хотя мир пока об этом не знает.

Вот что думает о встрече Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина и ее возможных последствиях Георгий Кунадзе, российский дипломат, в 90-е годы 20-го века – заместитель министра иностранных дел России и посол в Республике Корея:

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​– Действительно ли, на ваш взгляд знатока Корейского полуострова и дипломата, это невероятная встреча? И ее результаты, главное, приведут к радикальным изменениям ситуации? И мирные соглашения будут между Сеулом и Пхеньяном скоро подписаны?

– За последние 18 лет – это действительно первое событие такого рода. Я напомню, что летом 2000 года президент Республики Корея Ким Дэ Чжун посещал Пхеньян и встречался с предшествующим великим руководителем Ким Чен Иром, отцом нынешнего диктатора. И они тоже много о чем хорошем говорили – но ничего из этого реализовано не было. Так что, имея этот опыт 18-летней давности, оглядываясь назад на то, как развивались межкорейские отношения и отношения Северной Кореи с остальным миром, я бы пока воздержался от каких-то чрезмерно оптимистичных ожиданий. Пока что все, что мы можем констатировать, – что обе стороны продемонстрировали доброжелательный подход друг к другу и много улыбались. И на этом, в общем, все!

Пока обе стороны продемонстрировали лишь доброжелательный подход друг к другу и много улыбались

Важное значение этих переговоров можно пока что охарактеризовать по двум направлениям. Во-первых, встреча двух корейских лидеров в преддверии объявленной встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына – это хороший формат, призванный показать, что и Южная Корея не будет выброшена из процесса урегулирования проблем с Пхеньяном. Во-вторых – по-видимому, северокорейцы чрезвычайно настроены на то, чтобы как можно удачнее провести встречу с Трампом, и поэтому сейчас они постараются продемонстрировать максимальное миролюбие, какое только возможно.

Но есть и оборотная сторона – в том, что огромное количество реальных проблем, существующих в отношениях между Северной Кореей и всем остальным миром, таково, что быстрого их решения, такого, которого можно было бы достичь за пару часов общения или даже за несколько месяцев, я просто не вижу.

– Главный вопрос, которым задаются все, – это истинные причины нынешней удивительной открытости и миролюбия северокорейского диктатора. Есть несколько версий, объясняющих его поведение. Каковы ваши?

– Весь мой опыт мне подсказывает, что пытаться объяснить поведение Пхеньяна и подъемы и всплески настроений тамошних вождей – дело неблагодарное. Есть, например, версия, что северные корейцы решили прекратить испытания ядерного оружия, потому что их знаменитый полигон Пунгери, на котором они происходили, просто окончательно пришел в негодность. И продолжение испытаний на нем чревато чрезвычайно серьезной катастрофой. А раз негде испытывать ядерное оружие, стало быть, давайте пока объявим о том, что мы испытания прекращаем!

Ким Чен Ыну может понравиться стать уже, наконец, не "всемирным пугалом", а приятной мировой сенсацией

Вторая версия: по состоянию на сегодня Северная Корея удовлетворена тем уровнем боеготовности ее ракетного оружия и ядерных боеголовок, который был достигнут за последнее время, и продолжение испытаний в Пхеньяне не считают необходимым. И наконец третья версия: все-таки северокорейский диктатор Ким Чен Ын производит впечатление чрезвычайно импульсивного и эмоционального человека. И в этом смысле ему, в конечном счете, может понравиться стать уже, наконец, не "всемирным пугалом", а приятной мировой сенсацией. А сенсацией он может стать, только если действительно будет готов на деле разрешить очень много проблем, которые разделяют КНДР и остальной мир, сдвинуть их с мертвой точки. Мне скорее ближе эта, последняя версия.

– А как вам такая версия, что в КНДР экономическая ситуация, а попросту говоря голод населения, достигли уже такого полного дна, в первую очередь из-за санкций и из-за отказа Китая дальше безоговорочно заступаться во всех случаях за Северную Корею, что выхода уже у Ким Чен Ына не осталось никакого?

– С этим я как раз не склонен соглашаться. Голода, который был в КНДР где-то еще лет 15–20, может быть, даже 10 лет назад, в таких масштабах сейчас нет. Да, люди там живут очень бедно, они, конечно, все недоедают (кроме своего великого вождя, как заметно), но тем не менее, серьезного бедствия, которое было бы способно повлиять на радикальное изменение внешней политики Пхеньяна, я там не вижу. Принято считать, что в Северной Корее все плохо. Но я думаю, что по северокорейским стандартам все-таки в настоящее время все там не так плохо, как было еще недавно. Американские санкции, санкции других стран, разумеется, наносят огромный ущерб северокорейской экономике и, конечно, влияют на жизненные стандарты населения. Но тем не менее, это, полагаю, сейчас не главная проблема Пхеньяна.

– Все-таки из Пекина не могло последовать, грубо говоря, пинка под зад Ким Чен Ыну, чтобы он изменил свое поведение? Или мы об этом никогда не узнаем? Или, если он такой приказ из КНР получил бы, он бы его все равно не исполнил?

– Нельзя забывать, что Кин Чен Ын, прежде всего, недавно посетил Китай. Сначала было объявлено, что готовится его встреча с Трампом, а после этого он отправился в Пекин. Это очень редкое событие. В последний раз из северокорейских вождей Китай посещал Ким Чен Ир, и когда он сам еще был только преемником своего отца и деда нынешнего диктатора. То, что руководители КНР были недовольны Северной Кореей все последние годы, что это недовольство нарастало и довольно быстро – это довольно известный факт. Но то, что Пекин способен просто отдать приказ Ким Чен Ыну и Северной Корее как зависимой стране – в это верится с большим трудом.

– Давайте теперь поговорим о Южной Корее. Президент Мун Чжэ Ин тоже произносит все эти пышные фразы, приглашает Ким Чен Ына к себе домой в гости, в собственный дом в Сеул, улыбается. Насколько это все игра? Насколько все это направлено на его собственный народ, и на американского президента, и на повышение собственного имиджа? Или он все-таки верит, что действительно счастье и победа всего корейского народа близки?

– Мун Чжэ Ин по южнокорейским стандартам скорее левый политик, чем правый. То есть он принадлежит к той категории южнокорейских политиков, которые верят в то, что рано или поздно они помирятся с Севером. Во-вторых, я думаю, что, как и все корейские политики, Мун Чжэ Ин человек очень эмоциональный, его очень легко растрогать. Который в данном случае движим не только каким-то холодным расчетом, но именно немного даже утопическими надеждами и ожиданиями. В принципе, да, конечно, для Южной Кореи перспектива каким-то образом отодвинуться от края смертельной пропасти, за которой гибель, в частности, чуть ли не всего населения Сеула, находящегося под прицелом десятков тысяч орудий северокорейской артиллерии, было бы важным достижением.

Очень трудно представить себе ситуацию, в которой любой северокорейский лидер согласился бы приехать в Сеул

Но мне очень трудно представить себе ситуацию, в которой любой северокорейский лидер согласился бы приехать в Сеул. Ведь одно дело встречаться в Пханмунджоме – это демилитаризованная зона, там все скрыто, это не настоящая Южная Корея и не настоящая Северная Корея. А совсем другое дело – если северокорейский вождь поедет в Сеул. Ведь тогда придется показывать всем северным корейцам виды Сеула, интерьеры Сеула, жизнь Сеула! И эта картинка будет настолько радикально расходиться с тем, что северным корейцам показывают о жизни в Южной Корее, что, я думаю, для северных корейцев это стало бы страшнейшим потрясением.

– Но Ким Чен Ын уже заявил, что он готов ехать, как бы нас это ни удивляло. Конечно, если последует уже четко сформулированное приглашение, а не просто что-то на словах. Также он сказал, что, мол, давайте границу уберем, пускай народ ходит туда-сюда, чтобы она перестала быть символом вражды и войны. Это все игра? Он врет?

– Я не знаю, врет или не врет, но я лично в это не верю! Я бы предложил, в качестве проверочного теста, договориться о воссоединении разъединенных семей. Это вечный камень преткновения для всех северокорейских правителей. Каждый раз, когда они хотят договориться об этом, они сходятся на том, что делегация членов разъединенных семей из Северной Кореи приедет на какое-то время на Юг, а потом такая же делегация поедет на какое-то время на Север.

Сначала надо было бы хотя бы договориться о свободном общении членов разъединенных семей

Но вот о том, чтобы, например, разрешить членам этих разъединенных семей объединиться, то есть, в частности, из Северной Кореи переехать в Южную Корею, или о том, чтобы разрешить им свободно передвигаться, посещать индивидуально, по своему желанию родственников, не в составе группы, южанам – Северную Корею, а северянам – Южную, вот об этом договориться, по-моему, практически невозможно. Поэтому когда звучат такие фразы, что давайте всем разрешим свободно гулять туда-сюда, – это, конечно же, звучит совершенно неправдоподобно. Сначала надо было бы хотя бы договориться о свободном общении членов разъединенных семей. Я боюсь, что этот вопрос, когда он будет передан для обсуждения на, что называется, рабочий уровень, встретит непреодолимые разногласия, – полагает Георгий Кунадзе.