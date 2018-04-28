Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его запланированная встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет успешно. Он сделал такое заявление в субботу после телефонных переговоров с главами Южной Кореи и Японии. Трамп сообщил в Твиттере, что "очень хорошо поговорил" с Мун Чже Ином и рассказал Синдзо Абэ о своих планах в отношении Северной Кореи.

На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу Трамп заявил, что не считает, что лидер КНДР "играет в свои игры", согласившись на проведение встречи с главой Южной Кореи.

По словам президента США, его встреча с Ким Чен Ыном состоится "в самом ближайшем будущем". Он не стал называть точные сроки, ограничившись заявлением, что саммит может пройти в конце мая или начале июня.



Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу также выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры будут результативными.