Президент Южной Кореи предложил вручить Трампу Нобелевскую премию

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что лидер США Дональд Трамп заслуживает получить Нобелевскую премию мира за свои усилия прекратить противостояние с Северной Кореей вокруг её ядерной программы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя президента.

Мун Чжэ Ин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 27 апреля в демилитаризованной зоне к югу от границы между двумя государствами. В совместной декларации, подписанной по итогам встречи, говорится, что Пхеньян и Сеул намерены до конца года заключить мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя корейскими государствами. На пресс-конференции по итогам встречи Мун Чжэ Ин отметил, что между двумя странами больше не будет войны и начинается "новая эра мира". В свою очередь лидер Северной Кореи заявил, что надеется на объединение двух стран в будущем.

Дональд Трамп приветствовал встречу лидеров Южной и Северной Кореи и достигнутые на них договоренности. "Корейская война завершается! Соединенные Штаты и все наши замечательные люди должны испытывать гордость от того, что сейчас происходит в Корее!" - написал президент в твиттере.