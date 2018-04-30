Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Президент Южной Кореи предложил вручить Трампу Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что лидер США Дональд Трамп заслуживает получить Нобелевскую премию мира за свои усилия прекратить противостояние с Северной Кореей вокруг её ядерной программы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя президента.

Мун Чжэ Ин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 27 апреля в демилитаризованной зоне к югу от границы между двумя государствами. В совместной декларации, подписанной по итогам встречи, говорится, что Пхеньян и Сеул намерены до конца года заключить мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя корейскими государствами. На пресс-конференции по итогам встречи Мун Чжэ Ин отметил, что между двумя странами больше не будет войны и начинается "новая эра мира". В свою очередь лидер Северной Кореи заявил, что надеется на объединение двух стран в будущем.

Дональд Трамп приветствовал встречу лидеров Южной и Северной Кореи и достигнутые на них договоренности. "Корейская война завершается! Соединенные Штаты и все наши замечательные люди должны испытывать гордость от того, что сейчас происходит в Корее!" - написал президент в твиттере.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG