За свободу в интернете: митинг в защиту Telegram

Москве на проспекте Академика Сахарова сегодня проходит митинг против ограничений в интернете и блокировки мессенджера Telegram. Столичные власти согласовали акцию на пять тысяч человек. Радио Свобода проведет видеотрансляцию с митинга.

Организатором акции выступила Либертарианская партия. На сайте, посвященном митингу, отмечается, что "блокировка Telegram – это национальный позор". Организаторы призвали участников принести с собой бумажные самолетики – символ мессенджера. Мероприятие поддержал оппозиционер Алексей Навальный. По словам представителей Либертарианской партии, аналогичная акция должна состояться в понедельник и в Калининграде, информирует "Немецкая волна".

Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета. В своем сообщении в социальной сети "ВКонтакте" он назвал планируемое мероприятие "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию". По мнению создателя мессенджера, в нынешней ситуации активное участие пользователей "может поменять ход истории", поскольку будущее российского интернета находится в их руках.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки. Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных на территории России ресурсов.

С 16 апреля мессенджер пытаются блокировать. Поскольку Telegram стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ и к ним. Заблокированы почти 20 миллионов адресов. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать.

От блокировок пострадали многие коммерческие компании, чья работа связана с серверами Amazon и Google. Юристы правозащитной группы «Агора», представляющие интересы Telegram в суде, 18 апреля запустили горячую линию, на которую принимают обращения и просьбы о юридической поддержке от людей, чей бизнес пострадал от действий Роскомнадзора. Руководитель «Агоры» Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что к началу мая юристы намерены проанализировать эти сигналы и обратиться в Генпрокуратуру. В перспективе возможно также обращение в Европейский суд по правам человека.

Возможные потери бизнеса из-за попыток российских властей заблокировать Telegram могут составить около 2 миллиардов долларов. Так, российские компании могут потерять миллиард долларов до конца 2018 года. Еще столько же — Amazon и Google. Об этом говорится в письме генерального директора компании-разработчика софта Flexbby Андрея Прокофьева интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву. "Это самый пессимистичный сценарий",— отметил Прокофьев. В этом случае, по его мнению, выиграть от передела рынка могут "Ростелеком", Mail.ru Group, "Яндекс" и Microsoft.

Тем временем в ночь на 27 апреля Роскомнадзор добавил IP-адреса "Яндекса", а также "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, LiveInternet и Yahoo в реестр запрещенных сайтов. Ресурсы оказались заблокированы на несколько часов. В надзорном органе это назвали случайностью, связанной с "технологическими особенностями работы системы".

В компании "Яндекс" назвали попытку Роскомнадзора заблокировать в России мессенджер Telegram "ударом по всему Рунету" и потребовали от ведомства разъяснений из-за внесения своих IP-адресов в реестр запрещенных сайтов. В "Яндексе" подчеркнули, что российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции и что из-за блокировок пострадали многие ресурсы и их пользователи.

В то же время представитель социальной сети «ВКонтакте», которая принадлежит Mail.ru Group, Андрей Рогозов заявил, что в Роскомнадзоре не понимают принципов работы интернета, блокируя множество IP-адресов, а передача ключей для дешифровки сообщений пользователей невозможна в принципе.

Под удар блокировок попали не только коммерческие компании, но и НКО, а также учебные и научные организации. К примеру, о блокировке своего сайта сообщили сотрудники международного движения Transparency International, которое занимается исследованием коррупции:

Преподаватель Высшей школы экономики Анна Качкаева на своей странице в Facebook написала о сложностях, с которыми сталкиваются из-за блокировок студенты и сотрудники вуза:

25 апреля Общество научных работников обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с требованием "пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора". Ученые считают, что сотрудники ведомства должны понести ответственность за нанесенный ими ущерб. Обращение к Медведеву опубликовано на сайте ОНР.

По словам ученых, из-за массовых блокировок Роскомнадзора оказались недоступны необходимые для научной работы ресурсы. Также сорвалась подача заявок на конкурсы грантов, проводимые Российским фондом фундаментальных исследований. По мнению ученых, вред, который нанесли действия Роскомнадзора российской науке и образованию, "не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании".

Блокировки осудили и правозащитные организации из 13 стран мира. Они написали открытое письмо в адрес Google, Amazon, Microsoft и Apple, в котором назвали блокировку мессенджера частью атаки российских властей на свободу выражения мнения в интернете.

На днях в Московский городской суд поступила жалоба адвокатов, представляющих интересы Telegram, на решение Таганского суда об ограничении доступа к мессенджеру. Дата рассмотрения обращения пока не назначена.