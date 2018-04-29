Павел Дуров призвал к акциям в защиту Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета, который состоится 30 апреля. В своем сообщении в социальной сети "В контакте" в воскресенье, 29 апреля, Дуров назвал планируемое мероприятие "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

По мнению создателя мессенджера, в нынешней ситуации активное участие пользователей "может поменять ход истории", поскольку будущее российского интернета находится в их руках. При этом в случае бездействия пользователей страна может лишиться других популярных онлайн-сервисов помимо Telegram, подчеркнул Дуров.

Согласованный с властями митинг против блокировки мессенджера, организатором которого является "Либертарианская партия России", пройдет на проспекте Сахарова. По словам организаторов, в понедельник подобная акция состоится в Калининграде, информирует Немецкая волна.

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ за отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке.

В борьбе против мессенджера ведомство ограничило доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов). В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие. Между тем, Telegram по-прежнему продолжает работать в России.