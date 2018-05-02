Доброе утро!

Первомай в России отметили многообразно, но в целом получилось православно.

В Москве официальные профсоюзы шли под 33 рекомендованными лозунгами, левые силы требовали “социализм вместо Путина”, одного из участников Монстрации задержали за табличку “Радужный”, а лозунг “Пудинг вор” заставили заменить на “Пудинг просрочен”. Психоактивистов, попытавшихся было “исследовать границу между нормой и безумием”, развезли по отделениям (потом отпустили).

Монстрации прошли по всей России – здесь фотографии из городов Сибири и Дальнего Востока, здесь – лучшие лозунги Монстраций. В Петербурге, где вчера шел проливной дождь, главным лозунгом Монстрации стал “Запретите дождь”; между монстрантами и православными коммунистами с портретами Сталина шла колонной “Партия мертвых”. Активистку Варвару Михайлову задержали за то, что она несла в этой колонне портрет Путина; протокол составлен за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Отдельной колонной в Петербурге шли защитники Telegram – акция за свободу интернета здесь была назначена на 1 мая. В Москве митинг в защиту мессенджера от Роскомнадзора состоялся 30 апреля и собрал больше 12 тысяч человек. 1 мая собака в худи с символикой Telegram появилась на заглавной странице сайта Росприроднадзора (адрес этого ведомства на одну букву отличается от адреса Роскомнадзора, блокирующего Telegram), а пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова посоветовала депутату Госдумы от "Единой России" Наталье Костенко установить VPN (Костенко жаловалась в фб, что не получает сообщений в Telegram).

В Москве активисты в казачьей форме пытались помешать фестивалю “Муза непокорных”, который проходит в Сахаровском центре, а полиция задержала участников конференции русских националистов, искавших ответ на вопрос, чего хотят националисты после отставки Путина.

Сегодня в Армении ожидается перекрытие дорог, забастовка и “тотальные действия гражданского неповиновения”. К этому призвал граждан лидер уличных протестов, депутат от партии “Елк” Никол Пашинян. Накануне парламент не избрал Пашиняна премьером – для избрания ему не хватило семи голосов. Кандидатур от других партий не было. Депутаты решили вернуться к этому вопросу через неделю, но что может случиться за эту неделю, пока не ясно.

Первомайское шествие в Париже закончилось беспорядками, разбитыми витринами, арестами и слезоточивым газом – неистовствовал леворадикальный “Черный блок”.

Премьер Израиля обвинил Иран в обмане во время заключения сделки по ядерному оружию. Нетаньяху утверждает, что израильской разведке удалось добыть тайный "ядерный архив" Ирана, согласно которому страна продолжает разработку ядерного оружия. Реакция в мире оказалась сдержанной: все ждут, какое решение по иранской ядерной сделке примет президент США (он должен сделать это к 12 мая).

Газета New York Times опубликовала список вопросов, которые спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи предвыборной кампании Трампа с Россией, адресовал президенту США. Трамп назвал утечку “позорной”.

Лондонская биржа с сегодняшнего дня приостанавливает торговлю глобальными депозитарными расписками компании En+ Group, принадлежащей Олегу Дерипаске. Ранее Дерипаска выразил готовность снизить свою долю в компании до 50%, а глава минфина США подтвердил, что в этом случае с “Русала” будут сняты санкции.

Британский парламент тем временем принял “поправку Магнитского”, которая должна помочь властям в борьбе с коррупционерами, в том числе с российскими.

В Венеции в возрасте 88 лет умер славист Витторио Страда, стараниями которого в Италии были опубликованы многие советские писатели. Страда начал ездить в СССР еще в 50-е годы и потом деятельно поддерживал разного рода литературные контакты. Сам он был замечательным историком литературы. Вот, например, его текст о театральных вещах Владимира Маяковского.

Три ссылки тоже начнем с литературы.

Рассказ о знаменитом советском фантасте Иване Ефремове, который был к тому же крупным палеонтологом, и грандиозный путеводитель по венгерской литературе, в котором очень интересно копаться.

“Смельчак, Америку открывший, / Пути ко счастью не открыл; / Индейцев в цепи заключивший / Цепями сам окован был”. Отрывок из книги Ивана Куриллы “Заклятые друзья. История мнений, фантазий, контактов, взаимо(не)понимания России и США”.

И тоже об Америке: отрывок из книжки Ле Корбюзье, посвященной его первой поездке в США.

Искренне ваши,

Семь-сорок