Ёжик против стратегической толерантности

Доброе утро!

В Армении во второй раз победила бархатная революция. Как и ожидалось, в среду утром протестующие по призыву Никола Пашиняна вышли на улицы, перекрыли дороги (в том числе и в аэропорт), остановили работу железных дорог и метрополитена. Были закрыты многие магазины, не работали школы. Заседание парламента было сорвано, потому что депутаты не доехали.

Сначала об отставке объявил министр культуры, член правящей Республиканской партии Армен Амирян – этого требовали собравшиеся у здания министерства протестующие, среди которых было много деятелей культуры. Затем правящая партия объявила, что на выборах 8 июня готова поддержать кандидатуру премьера, выдвинутую третью парламента.

Сегодня Никол Пашинян будет вести консультации в Национальном собрании по поводу своего выдвижения. Собравшихся на площади перед парламентом он попросил отдохнуть от протестов и вернуться к обычной жизни. Если 8 мая парламенту Армении не удастся избрать премьера, он будет автоматически распущен, и в стране пройдут досрочные выборы. Чего можно ждать от Республиканской партии Армении в такой ситуации, объясняет политолог Степан Григорян.

В России сторонники Навального готовятся к акции 5 мая “Путин нам не царь”. Ну то есть как готовятся: две девушки в Ижевске написали на асфальте “5.05. Долой царя”, после чего проследовали в отделение, выслушали угрозы о том, что на них заведут уголовное дело об экстремизме, а потом вышли из отделения без протоколов. В Костроме организатор акции сел на 15 суток, в Тамбове – на 10.

Украина расширила свои санкционные списки в отношении российских граждан в соответствии с американскими. В то же время американский минфин отложил на месяц срок, до которого западные инвесторы должны избавиться от своих долей в компаниях, подконтрольных Олегу Дерипаске. На деле это означает, что если Дерипаска успеет до 1 июня снизить свою долю в En+ и выйдет из совета директоров, санкции против связанных с ним компаний могут отменить. Лондонская биржа, соответственно, продолжает торговать бумагами этих компаний до 1 июня – приостановка, о которой было объявлено накануне, тоже перенесена на месяц.

В Эстонии начались крупные военные учения “Ёжик” с участием 16 стран; президент Грузии, наоборот, в своей ежегодной речи в парламенте призвал к “политике стратегической толерантности” в отношении России.

В Испании объявила о самороспуске баскская группировка ЭТА, почти 60 лет боровшаяся за создание независимого баскского государства. Жертвами ее вооруженной борьбы за эти годы стали около 800 человек.

Британская компания Cambridge Analytica, получившая доступ к личным данным 87 миллионов пользователей Facebook, тоже объявила о прекращении своей работы. Компанию обвинили в том, что она использовала эти данные для таргетирования политической рекламы в ходе последних президентских выборов в США. Зато Facebook, взявший на себя ответственность за утечку данных пользователей, объявил о создании на собственной платформе аналога сервиса знакомств Tinder. Акции Tinder тут же упали.

Прекратил свою деятельность и знаменитый американский “биохакер” Аарон Трейвик. Человек, заявлявший о создании “экспериментального комплекса” для лечения от СПИДа и герпеса, и тестировавший этот комплекс на себе, найден мертвым в камере сенсорной депривации. Трейвику было 28 лет.

Закончить нужно все-таки чем-то обнадеживающим. Скажем, тем, что, по информации американского консервативного телеканала Fox News, законодатели-республиканцы выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. За то, что неустанно давит на Северную Корею, принуждая ее к миру.

Три ссылки начнем рассказом о крупнейшем массовом вымирании в истории Земли.

“Сверлильщики заново учились бурить раковины. Ползающие и роющие беспозвоночные путались в своих следах”. Палеонтолог Андрей Журавлев рассказывает о мел-палеогеновом вымирании.

Русская история. Можно почитать о финансах (отрывок из новой книги Михаила Крома “Рождение государства: Московская Русь XV–XVI веков”), а можно о пытках (рассказывает историк Александр Акопян).

И два культурных дневника. Дмитрий Волчек пишет о лучших фильмах фестиваля в Висбадене, Кирилл Кобрин – о художественной жизни Праги, а заодно о Центральной Европе, где никогда ничего не меняется.

Искренне ваши,

Семь-сорок