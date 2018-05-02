В Эстонии начались международные военные учения с участием 13 000 военнослужащих из 16 стран. Маневры, получившее название "Силь" (Ёжик), должны продлиться до 14 мая и станут самым крупными подобными учениями, которые состоятся в Эстонии с момента её обретения независимости от Советского Союза в 1991 году. Часть учений будет проходить в соседней Латвии.



Помимо эстонских военных, около 2000 военнослужащих из 15 стран - США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Польши, Украины, Финляндии, Швеции, Дании, Бельгии, Ирландии, Латвии, Литвы и Грузии - должны принять участие в учениях. Помимо кадровых военных, эстонские резервисты, полиция и спасательные службы также участвуют в учениях, которые будут отрабатывать защиту территории и будут проводиться в три отдельных этапа.

Эстония и Латвия граничат с Россией. Вместе с Литвой они были частью Советского Союза после присоединения Москвой во время Второй мировой войны в 1940-м году. Все три страны в настоящее время являются членами НАТО и Европейского союза, и выражают озабоченность по поводу намерений Москвы в регионе, особенно после аннексии Крыма в марте 2014 года.