Роскомнадзор заявил о разблокировке миллионов адресов Google

Роскомнадзор во вторник отчитался о снятии блокировки с 3,7 миллионов IP-адресов Google, доступ к которым был закрыт из-за попыток российского ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

В пресс-релизе подчеркивается, что адреса сервиса Telegram, "находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются".

В конце апреля надзорный орган разблокировал доступ к миллионам адресов облачного сервиса Amazon, которые пострадали при тех же обстоятельствах, что и Google. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что теперь связанные с Telegram адреса блокируются отдельно, и эта практика в дальнейшем получит распространение. В ведомстве не пояснили, почему выборочные блокировки не применялись с самого начала.

С 16 апреля по решению суда Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

Акции в поддержку мессенджера и его создателей прошли Москве, Петербурге и других городах России.