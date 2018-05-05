У здания Роскомнадзора прошла акция против блокировки Telegram

В Москве активисты Либертарианской партии России провели акцию протеста у здания Роскомнадзора. Они требовали перестать блокировать мессенджер Telegram. Об этом сообщает Медиазона.

Активисты наклеили на двери ведомства листовки со своими требованиями, а затем заклеили себе рты и сели напротив здания. К месту проведения акции приехали сотрудники полиции и автозак.

​Telegram блокируют в России с 16 апреля по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

30 апреля в Москве прошел многотысячный митинг "За свободный интернет". Согласно опросу "Левада-центра", только 31 процент россиян не поддерживает передачу личной переписки в мессенджерах властям по запросу правоохранительных органов.