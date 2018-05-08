Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе Тегерана. Это решение принято, по его словам, на основе предварительных консультаций с союзниками США на Ближнем Востоке. Трамп объявил, что указ о возобновлении антииранских санкций будет подписан незамедлительно и санкции в полной мере вступят в силу.

Трамп выразил солидарность с иранским народом, чаяния и надежды которого он разделяет.

Ранее во вторник, 8 мая, американские СМИ со ссылкой на источники в Республиканской партии США сообщили, что Трамп может объявить "о полном или частичном" выходе из многостороннего соглашения с Тегераном. Однако, как показало заявление Трампа, речь не идет о частичном отказе от выполнения договоренностей – он подчеркнул, что Тегеран в полной мере почувствует решительную позицию США. "Когда я что-то обещаю, я держу свое слово", – сказал Трамп. Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли, что многостороннее соглашение, подписанное с Ираном в 2015 году, несовершенно, президент Трамп называл его "ужасным". Поэтому, отмечал глава Белого дома, США готовы выйти из соглашения, возобновив действие экономических санкций. Многостороннее соглашение, подписанное в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций – в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.

В конце апреля лидеры Великобритании, Франции и Германии в конце апреля согласились с тем, что действующее ныне ядерное соглашение с Ираном является лучшим средством, чтобы не допустить превращения Ирана в военную ядерную державу. С таким заявлением выступила 29 апреля канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй. Она провела телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Все трое, однако, согласились, что действующее соглашение, возможно, нуждается в дополнении. Например, оно могло бы включить проблему баллистических ракет, а также упомянуть о дестабилизирующей роли Тегерана в Ближневосточном регионе.

Россия и Китай критиковали подход западных держав к обсуждению проблемы участия США в соглашении или изменения этого соглашения. В Пекине и Москве подчеркивали свою роль в разработке и подписании соглашения с Ираном и предупредили, что обсуждение иранской ядерной программы возможно только на уровне всех участников этого соглашения.