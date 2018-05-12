Премия Московской Хельсинкской Группы вручена борцам за права человека

В Москве 12 мая состоялось награждение лауреатов Премии Московской Хельсинкской Группы в области защиты прав человека в 2018 году. Церемония проводилась в день, когда в 1976 году была создана Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР – Московская Хельсинкская Группа.

Руководитель грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев награжден за мужество, проявленное в защите прав человека.

Историк, глава карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев удостоен премии за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.

За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека Премией МХГ награждена независимый журналист Вера Васильева.

Среди лауреатов – Тимур Шаов, автор-исполнитель, сатирик, поэт и музыкант. Он удостоен Премии Московской Хельсинкской Группы за защиту прав человека средствами культуры и искусства.

Правозащитница из Владимира, участница Молодежного правозащитного движения, тренер Международной школы прав человека и гражданских действий, одна из создателей Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН) Виктория Громова награждена за вклад в правозащитное образование и развитие традиций прав человека среди молодежи.

За отстаивание прав человека в суде Премией Московской Хельсинкской Группы награжден Арсений Левинсон, юрист правозащитной инициативы "Гражданин и армия".

Директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина удостоена Премии МХГ за успехи в развитии и управлении правозащитными организациями.

Правозщитница из Калуги Любовь Мосеева-Элье награждена за деятельность в защите социальных прав и интересов местных сообществ.

Валентин Гефтер, директор Института прав человека, отмечен Премией МХГ за экспертную и научную деятельность в области прав человека.

За заслуги в защите прав заключенных и других уязвимых групп Премией МХГ награждена Людмила Альперн, исследователь тюрем, психолог-психоаналитик.

Почетными дипломами МХГ в номинации «За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение» отмечены генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Бьёрн Энгесланд; президент Европейской ассоциации юристов за демократию и права человека профессор Билл Бауринг и директор программ поддержки гражданского общества CEELI Institute Дженифер Гаспар.