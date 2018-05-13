Экс-советник Трампа помогает российскому бизнесу обойти санкции

Бывший советник президента США Дональда Трампа Брайн Ланза помогает российской компании En+ добиться отмены американских санкций, под которые она попала в прошлом месяце. Об этом сообщает телекомпания Си-Эн-Эн. Ланза был близок к Трампу во время предвыборной гонки и на переходном этапе между выборами и инаугурацией, и по-прежнему находится в постоянном контакте с сотрудниками Белого дома.

Брайн Ланза - управляющий директор вашингтонского отделения международной лоббистской фирмы Mercury Public Affairs LLC.

En+ управляет активами подвергшегося санкциям Олеги Дерипаски в сферах энергетики и цветной металлургии. Ланза формально представляет председателя совета директоров En+ бывшего министра энергетики Великобритании сэра Грегори Баркера, нежели непосредственно Дерипаску.

Компания, согласно сообщениям, пытается сократить долевое участие в ней путинского олигарха, чтобы просить об отмене санкций. Такое, по закону, станет возможно, когда у Дерипаски останется меньше 50 процентов акций En+ Group. Санкции введены в связи с обвинениями о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. En+ объявила ранее, что Дерипаска откажется от части акций компании и уйдет в отставку с поста председателя ее совета директоров.



Телеканал CNN передает, что другой бывший советник Трампа Джон Суини, в прошлом конгрессмен от Нью-Йорка, заработал свыше 200 тысяч долларов, представляя швейцарскую фирму Nord Stream 2 AG, которая является дочерним предприятием "Газпрома", прокладывающим трубопровод по дну моря из России в Германию в обход Украины.