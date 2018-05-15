Не молчать. Вера Васильева - о правозащите и журналистике

Московская Хельсинкская группа вручила свою ежегодную премию в области защиты прав человека. Начиная с 2016 года, церемония эта приурочена к 12 мая, дате создания Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Премии присуждается по десяти номинациям, в том числе за журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека.

Является ли журналист правозащитником? Цель правозащитника – защитить права людей. Точнее, помочь им осознать свои права и научить защищать их. Цель журналиста – объективно освещать события. И все-таки между этими двумя видами деятельности, на мой взгляд, существуют тесные линии соприкосновения. Я вижу их прежде всего в двух аспектах. Во-первых, в моральной ответственности журналиста за то, как его слово отзовется на судьбах людей, о которых он пишет. А во-вторых – в нашей возможности повлиять на ситуацию, что особенно важно в несвободной стране.

Неправда, что от нас ничего не зависит. От каждого, тем более от журналиста, чье имя на слуху, кто пишет на правовые темы, зависит многое, и иногда мы можем переломить ситуацию. Достаточно вспомнить истории с врачом Еленой Мисюриной или с руководителем карельского отделения общества "Мемориал" Юрием Дмитриевым, который в этом году стал лауреатом премии Московской Хельсинкской группы в номинации "За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение". Конечно, их освобождение из СИЗО – заслуга очень многих людей, и не только журналистов. Но очевидно, что именно публичность, общественный резонанс, не-молчание позволили добиться того, что хватка репрессивной системы ослабла.

Впрочем, эти победы – лишь малая толика по сравнению с тем, что необходимо сделать. В заключении по весьма сомнительному обвинению в незаконном хранении наркотиков остается другой лауреат премии этого года – глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев, награжденный Московской Хельсинкской группой за мужество, проявленное в защите прав человека. На церемонии вручения премии вспоминали об бывшем генеральном директоре "Гоголь-центра" Алексее Малобродском, обвиняемом дела "7 студии", чье резко ухудшившееся за решеткой состояние здоровья вызывает у наблюдателей настолько сильную тревогу, что они проводят параллели между его судьбой и судьбой юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в "Матросской тишине".

Вот это, я считаю, и роднит правозащиту и журналистику: не молчать

Член Московской Хельсинкской группы, адвокат Каринна Москаленко на церемонии говорила о бывшем сотруднике ЮКОСа, признанном Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным, Алексее Пичугине (за освещение в том числе его уголовного дела правозащитная организация отметила своей премией в номинации "За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека" автора этих строк). Я глубоко убеждена, что если на положении Пичугина, Малобродского, Титиева будет постоянно сфокусировано внимание СМИ и общественности, если высших чиновников России везде будут встречать вопросами об этих, как и других нуждающихся в защите, людях, то и им тоже удастся помочь, как улаоось помочь Дмитриеву и Мисюриной.

Человек так устроен, что ему с течением времени свойственно забывать. То, что вчера было событием дня, о чем велись ожесточенные дискуссии, из-за чего остро волновалось множество людей, со временем отходит на второй и третий планы, заслоняется новыми событиями, а самая острая боль притупляется. Не стихает страдание только тех, кто непосредственно переживает трагедию. Но правозащитники и журналисты не должны переставать говорит и писать о находящихся в несправедливом заключении на том основании, что оно длится годы (как, например, у Пичугина, дольше всех современных российских политических сидельцев остающегося за решеткой, почти 15 лет), что в этом уже давно нет новости. О Сергее Магнитском широкой публике стало известно только после его смерти. Не потому ли, помимо прочих причин, его судьба оказалась такой трагичной?

У ученого Игоря Сутягина, без законных оснований обвиненного ФСБ в шпионаже и проведшего в тюрьме 11 лет, есть рассказ "Не молчите!". Там есть такие слова: "Пожалуйста, не молчите. Не опасайтесь возможных репрессий для осужденного – они будут совсем не такими страшными, как были бы в окружающем его молчании. А скорее, что их и вовсе не будет. Своими словами, своим неравнодушием вы и на расстоянии защитите человека. И главное, придадите ему силы – очень нужные в "зазаборье", чтобы выстоять. Когда есть силы, уже можно "осознать неизбежность" – и тем самым возвратить отнятую свободу. А без свободы очень трудно жить, особенно в тюрьме. Поэтому ради всех тех, кто заперт сегодня в лагерях (нас много уже сегодня, увы), пожалуйста, будьте вместе с ними – и не молчите. Не молчите!".

Вот это, я считаю, и роднит правозащиту и журналистику: не молчать.

Вера Васильева – независимый журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал", лауреат премии Московской Хельсинкской группы в области зхащиты прав человека в 2018 году

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