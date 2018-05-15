В Газе похоронили палестинцев, убитых во время протестов

В Газе прошли похороны десятков палестницев, убитых израильскими войсками днем ранее. Одновременно на границе с сектором Газа израильские войска заняли позиции в ожидании продолжения палестинской акции протеста. Насилие на границе, которое произошло после того, как Соединенные Штаты открыли свое новое посольство в Иерусалиме, стало самым кровавым с 2014 года, сообщает агентство Рейтер.

Число погибших за ночь выросло до 60 человек. Сообщается, что среди погибших восьмимесячная девочка, которая задохнулась от слезоточивого газа. Более 2200 палестинцев пострадали в результате стрельбы или отравления слезоточивым газом. Палестинские лидеры назвали события понедельника массовым убийством, а израильская тактика применения огня против протестующих вызвала озабоченность и осуждение в мире.

Израиль заявил, что действует в порядке самообороны для защиты своих границ и общин. Его главный союзник США поддержал эту позицию, заявив, что ХАМАС, исламистская группа, которая управляет сектором Газа, спровоцировала насилие. Во вторник были опасения по поводу дальнейшего кровопролития, поскольку палестинцы планировали еще один протест, чтобы отметить так называмую "Накбу" или "Катастрофу" - день образования Государства Израиль.

Британия призвала провести расследование событий в Газе, в результате которых погибли десятки палестинцев. Младший министр иностранных дел Элистер Бёрт потребовал выяснить факты и понять, почему была открыта стрельба на поражение. Германия обеспокоена событиями на границе сектора Газа и призывает Израиль соблюдать принцип соразмерности, а палестинцев - не злоупотреблять правом на проведение мирных протестов. Об этом заявил во вторник на брифинге в Берлине пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Саудовская Аравия отвергла решение Вашингтона перенести посольство в Иерусалим. Этот шаг демонстрирует "значительный предрассудок в отношении исторических и постоянных прав палестинского народа на Иерусалим", - говорится в заявлении Совета министров Саудовской Аравии.