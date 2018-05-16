С шампанским и Лепсом. Как открывали Керченский мост для автомобилистов

16 мая 19-километровый мост, соединяющий берега России и аннексированного Крыма, открыли для движения автомобилей. Колонны из станицы Тамань и Керчи выехали навстречу друг другу в 5:30 утра. Накануне по Керченскому мосту проехалась техника мостостроителей во главе с севшим за руль КамАЗа президентом России Владимиром Путиным.

Тянущиеся вдоль виноградников подъездные пути к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края так и остались узкой дорогой по одной полосе в каждую сторону. Ажиотажа пока нет, ранним утром к развязке доехали без пробок. На окраине станицы, возле магазина, в котором из отверстия закрытой на ночь решетки продавец выдает купленные продукты, формируется колонна первых автомобилей. Каждый старается проехать чуть вперед, занимают встречную полосу. "Подвинетесь, я везу ветеранов!" – просит водитель белой "ГАЗели", из которой доносятся народные песни.

Примерно в 3:30 утра полсотни машин пропустили к въезду на мост. Дальнейший путь перегородил рабочий автобус. За час ожидания пассажиры успели не только дать с десяток интервью Первому каналу, НТВ, "Звезде" и "России-1", но и "поднять настроение".

Из автомагнитол надрывается Григорий Лепс, "счастливый как никто" –под него, размахивая флагами, танцуют учителя и воспитатели. Кто-то открыл шампанское, другие ищут удачные ракурсы для снимков на фоне "стройки века".

Наталья Подря переехала в Тамань из Сургута десять лет назад. Она признается, что искала самый тихий населенный пункт, но длившейся почти три года стройке при этом рада:

– В конце декабря и начале января встречала родственников с Украины. Для этого мне нужно было от своего двора до парома 75 километров проехать, плюс время ожидания в "отстойнике", плюс час занимает переправа. Добавьте к этому еще 30 километров, которые от порта "Керчь" до города едешь, – перечисляет женщина. – А сейчас всего 19 километров по прямой.

Переправа одного крупного легкового автомобиля стоила около 2500 рублей в одну сторону – для небольшой станицы это приличные деньги

Переправа из порта "Кавказ" в порт "Керчь" многие годы была единственным сообщением между расположенными друг напротив друга населенными пунктами. Чтобы попасть на паром, особенно в курортный сезон, часто приходилось ждать по несколько часов. Переправа одного крупного легкового автомобиля стоила около 2500 рублей в одну сторону – для небольшой станицы это приличные деньги. Помимо нерасторопности минус парома – полная зависимость от погоды. Если в проливе шторм, сообщение могут прервать на сутки и дольше, приходилось искать место для ночлега в ожидании спокойной погоды.

Федор и Ксения Медуновы переехали сюда из Сочи. Молодая пара непосредственно участвовала в строительстве – Федор отвечал за инженерную инфраструктуру, а Ксения трудилась в экономическо-аналитической службе. Уже здесь, на стройке, родилась дочка Веста.

Меня больше всего вдохновило то, что мост абсолютно экологически чистый

– Когда переезжали, было страшно остаться без привычной инфраструктуры и удобств, ведь Сочи в разы больше Тамани. Но за это время она преобразилась, из обычной станицы превращается в подобие города с новыми тротуарами и асфальтом, магазинами и кафе, – говорит Федор. – В целом Тамань чистая и гостеприимная, у нас здесь появилось много друзей и знакомых. Принципиального разделения по регионам тут не было, рабочих мест много, главным критерием была квалификация специалиста. Если говорить о путепроводе, то здесь не применялись стандартные технические решения. Меня как отвечающего за инженерную инфраструктуру больше всего вдохновило то, что мост абсолютно экологически чистый. Ни одна капля воды с проезжей части не попадет в пролив или на землю, потому что установлены локальные очистные сооружения, и только после фильтрации вода сливается в море.

Федор и Ксения Медуновы остаются пока на стройке – впереди завершение железнодорожной части моста.

Впрочем, с самого начала строительства моста звучали другие, совсем не радужные оценки его перспектив. Эксперты предупреждали, что грунты на дне Керченского пролива зыбкие, к тому же там нет скального основания, на которое по технологии должен опираться арочный мост. "Построить его нельзя. Он там не простоит, если его даже, не дай Господь, сделают", – в декабре 2016 года заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар. В феврале 2018 года экс-член экспертного Совета общероссийского института экологической экспертизы "ЭкоЭкс" правозащитница Елена Васильева рассказала, что эксплуатация сооружения несет опасность для жизней тысяч человек, поскольку на месте строительства Крымского моста находится разлом земной коры. "Осадка конструкций Крымского моста будет продолжаться, поскольку она началась именно в месте разлома земной коры, о чем специалисты предупреждали не раз. Подвижки земной коры остановить в каком-либо месте просто невозможно. И дна в этом месте разлома нет. Геологи неоднократно пытались замерить глубину этого разлома и не смогли этого сделать никакими современными устройствами", – объяснила Васильева.

В среднем в одной смене трудилось около 10 тысяч рабочих, стройка шла в режиме 24/7 и продолжалась даже на Новый год. Мостостроители приехали на Керченский пролив со всей России – об этом можно судить хотя бы по номерам большегрузов и кранов.

83-летний житель станицы Александр Глинько помнит еще первый мост, построенный после немецкой оккупации:

– Отец ушел на фронт на второй день войны, а нас, четверых маленьких детей, вместе с мамой на десантных баржах фашисты переправили в Крым, оттуда на поезде в пересыльный лагерь в Джанкое. Это был просто участок, огороженный колючей проволокой, укрывались кто чем, – сильно волнуясь, вспоминает Александр Михайлович. – Когда Крым освободили, мать упросила капитана тральщика, уничтожавшего в проливе мины, чтобы нас с младшими сестрами перевез в Тамань, сама она со старшей сестрой перебралась по мосту. Простоял он недолго, до первой зимы, потом его снесло.

Пенсионер говорит, что в советское время теплоход из станицы в промышленную Керчь делал шесть рейсов, а иногда и семь – в город везли фрукты и овощи, обратно магазинные товары. Даже за шурупами и гвоздями на другой берег ездили.

– С паромной переправой все сложнее оказалось. Добраться до нее – большой крюк. Целый день на поездку в Керчь уходил, это если погода была нормальной и сообщение не отменяли из-за штормов, – признается собеседник. – С открытием моста ездить туда, конечно, будет намного проще.

В годы войны, после оккупации Крыма и Кубани, гитлеровское командование планировало построить между ними первый мост. По воспоминаниям старожилов, даже завезли металлические конструкции, но оккупации вскоре пришел конец. Мост собирали советские инженеры – правда, большим ледоходом 1945 года его снесло.

Лермонтов в "Герое нашего времени" назвал Тамань самым скверным городишкой из всех приморских городов России

– Между Таманью и Керчью всегда было самое тесное общение. Многие кубанцы, в основном молодежь, переезжали на другой берег, устраивались на работу, заводили семьи. Моя сестра живет в Керчи, последнюю неделю каждый вечер звонила: когда мост откроют? Вот вчера сообщила ей, что утром буду на мосту, пусть встречает, – рассказывает директор станичной школы № 28 Маргарита Воропаева. Она с улыбкой вспоминает, что Михаил Лермонтов в "Герое нашего времени" назвал Тамань самым скверным городишкой из всех приморских городов России, сегодня же это яркая развивающаяся станица, говорит Маргарита.

– До 1990-х сообщение с Керчью было через теплоход "Бакинец". Все местные жители этим пользовались. Керчь – ближайший крупный город, потому что до нашего райцентра Темрюка ехать 65 километров. Переправлялись в Керчь за покупками в магазины и на рынок, даже детей туда ездили рожать, – перечисляет житель Тамани Алексей Бородин. – На смену теплоходу пришел паром, но из-за погодных условий переправа на нем была непредсказуемой. Лично я, как и многие жители станицы, просто перестал ездить в Керчь.

На вопрос о двух годах стройки мужчина вспомнил наводнивших Тамань рабочих и строительную технику, вечерами в "Магните" даже очереди выстраивались. Правда, ЧП или криминальных ситуаций с мостостроителями он не припомнил.

С крымской стороны двинулась колонна "Ночных волков" –мелькали сотни ревущих мотоциклов

После рассвета первым машинам дали отмашку. Навстречу им с крымской стороны двинулась колонна "Ночных волков" – вдоль арок мелькали сотни ревущих мотоциклов с развивающимися флагами. Остановившиеся на несколько минут рабочие снимали первый проезд на смартфоны. В Крыму машины никак не встречали – разве что пара человек из расположенных возле путепровода многоэтажек взошла на пригорок, приветственно махая проезжающим. Нет пока здесь, равно как и на краснодарском берегу, дорожной инфраструктуры: ближайшие заправки далеко, отсутствуют придорожные кафе и элементарные туалеты.

Автодорожная часть Крымского моста введена в эксплуатацию на шесть месяцев раньше срока. Проходит она по косе и острову Тузла в Керченском проливе. Движение открыто по две полосы в каждую сторону, проезд бесплатный. Грузовую линию автомобильного моста обещают пустить в октябре этого года, а окончательно путепровод заработает с открытием идущей параллельно железнодорожной частью в конце 2019 года.

По официальным данным, строительство Крымского моста обошлось почти в 228 миллиардов рублей. Средства выделялись по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года". Он стал самым дорогим подобным сооружением в Европе и входит в пятерку самых дорогих мостов мира – наряду с мостами Бей-Бридж в Калифорнии, путепроводом через залив Цзяочжоу в Китае и мостом Большой Бельт в Дании.

Евросоюз и США довольно резко отреагировали на открытие Керченского моста. "Мост является не только попыткой укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, он также создает препятствие судоходству, ограничивая размеры судов, проходящих по Керченскому проливу на пути к украинским территориальным водам в Азовском море. Мы призываем Россию не препятствовать судоходству", – заявил госсекретарь США Майк Помпео. Представители Европейского союза назвали открытие моста еще одним нарушением суверенитета и целостности Украины. Великобритания предупредила, что этот шаг Кремля гарантирует сохранение жестких санкций против Москвы. А президент Украины Петр Порошенко прокомментировал открытие моста так: "Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым".