В России завели дело на журналиста из США за призыв взорвать мост в Крым

Следственный комитет России завел уголовное дело о призывах к терроризму на журналиста из США Тома Рогана за статью, в которой он призвал Украину взорвать мост в аннексированный Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Статья Рогана Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge ("Украине нужно взорвать Крымский мост Путина") была опубликована в издании Washington Examiner. Следователи усмотрели в материале журналиста "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации." Также была начата доследственная проверка в отношении редактора издания, опубликовавшего статью Рогана.

Ранее стало известно, что мост в аннексированный Россией Крым был добавлен на карты Google.

Движение по так называемому Крымскому мосту открылось утром 16 мая. По нему проехались автомобили, в которых, как утверждают российские власти, находились "местные жители". Машины были украшены российскими флагами. Днем ранее по мосту за рулем КамАЗа проехал президент России Владимир Путин.

Открытие моста осудили в Европейском союзе и Соединенных Штатах. В Брюсселе строительство моста без разрешения Киева назвали очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".

Длина Крымского моста составляет 18 километров. Его строительство началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет почти 230 миллиардов рублей.