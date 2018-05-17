В России завели дело на журналиста из США за призыв взорвать мост в Крым

Следственный комитет России завел уголовное дело о призывах к терроризму на журналиста из США Тома Рогана за статью, в которой он призвал Украину взорвать мост в аннексированный Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Статья Рогана Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge ("Украине нужно взорвать Крымский мост Путина") была опубликована в издании Washington Examiner. Следователи усмотрели в материале журналиста "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации." Также была начата доследственная проверка в отношении редактора издания, опубликовавшего статью Рогана.
Ранее стало известно, что мост в аннексированный Россией Крым был добавлен на карты Google.
Движение по так называемому Крымскому мосту открылось утром 16 мая. По нему проехались автомобили, в которых, как утверждают российские власти, находились "местные жители". Машины были украшены российскими флагами. Днем ранее по мосту за рулем КамАЗа проехал президент России Владимир Путин.
Открытие моста осудили в Европейском союзе и Соединенных Штатах. В Брюсселе строительство моста без разрешения Киева назвали очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".
Длина Крымского моста составляет 18 километров. Его строительство началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет почти 230 миллиардов рублей.
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