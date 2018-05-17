"Мемориал": полицейские похитили вещи из машины Оюба Титиева

Из автомобиля главы правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Оюба Титева пропало оборудование для отслеживания маршрута, а также видеорегистратор с картой памяти. Это выяснилось в ходе осмотра машины адвокатами. Как сообщается на сайте "Мемориала", пропали также личные вещи Оюба Титиева: травматический пистолет ТТ, патроны, разрешение на ношение пистолета, три мобильных телефона, планшет и бумаги с записями.

Правозащитники считают, что к пропаже вещей причастны полицейские, и что это было сделано для фабрикации уголовного дела. Кроме этого, они не исключают криминального развития ситуации: травматический пистолет ТТ может быть переделан в боевое оружие.

Оюба Титиева задержали в январе этого года. В его машине якобы были найдены наркотики. При этом автомобиль правозащитника осматривали дважды: сначала без понятых, потом – уже с ними. Этот факт должна была зафиксировать камера наблюдения в отделе полиции, но в ОВД отказались предоставлять запись, сказав, что она в день задержания Титиева якобы не работала.

Ведущие международные правозащитные организации считают дела Титиева сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".