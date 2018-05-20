Вексельберг "окончательно решил" кредитный вопрос с банками

Основной владелец компании "Ренова" российский миллиардер Виктор Вексельберг погасил свою задолженность по кредитам нескольким зарубежным банкам в объеме около одного миллиарда долларов. Речь идет о JPMorgan, Credit Suisse и UBS, сообщает Reuters со ссылкой на представителя "Реновы" и еще один источник, знакомый с ситуацией. "Кредитный вопрос с банками окончательно решен", – сообщил источник, уточнив, что еще остатся обсудить "некоторые мелкие детали".

Вексельберг попал под санкции США, введенные 6 апреля в отношении нескольких российских олигархов и компаний, которые, как считают в министерстве финансов США, получают выгоду от "злонамеренных действий" правительства России во многих странах мира. Активы Вексельберга были заморожены на территории США, американским компаниям и частным лицам было запрещено сотрудничать с Вексельбергом, как и с остальными лицами и компаниями, названными в списке.

Европейские банки должны прекратить сотрудничество с "Реновой" к 5 июня. В случае непринятия решения по кредитам к этому сроку, банки могли объявить о принудительной распродаже акций компаний Schmolz + Bickenbach, Oerlikon и Sulzer, которые удерживались в качестве обеспечения по кредитам, сообщает Newsru.com

"Ренова" была вынуждена обратиться к российскому правительству за помощью в рефинансировании кредитов, полученных за рубежом. Как сообщали в последние дни российские СМИ, компания Вексельберга получила необходимые ей средства из Промсвязьбанка в качестве поддержки от государства в условиях западных санкций.

Промсвязьбанк — российский частный банк со штаб-квартирой в Москве. Согласно решению правительства России, с 2018 года этот банк получил статус "опорного банка" для выполнения государственных оборонных заказов и заказов по крупным государственных контрактам.