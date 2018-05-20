В Челябинском изоляторе голодает активист Борис Золотаревский

Координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский, отбывающий 25 суток ареста за организацию акции "Он нам не царь" 5 мая, объявил голодовку. Он протестует против тяжёлых условий содержания в спецприёмнике.

О начале голодовки Золотаревского утром в воскресенье сообщил на своей странице в Facebook бывший координатор челябинского штаба Алексей Табалов. По его словам, арестованный жаловался на условия содержания начальнику спецприемника и в прокуратуру, но никакой реакции не последовало.

Борис Золотаревский был арестован вечером 5 мая, о чем сообщил этим постом:

Табалов отметил, что и сам ранее отбывал арест в этом спецприемнике, описав тяготы, с которыми там приходится мириться заключенным. "Задержанным там предоставляют гнилые матрасы и подушки, рваное постельное белье, камеры не проветриваются, круглосуточно горит яркий свет, мешающий спать, принимать душ дают только 1 раз в неделю", - рассказал бывший координатор штаба в Челябинске.