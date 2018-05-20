На пороге лета во Франции ищут хозяев для "усыновления" собак и кошек

Французское Общество защиты животных (SPA), имеющее филиалы по всей стране, бьет тревогу — более 9 тысяч собак и кошек ждут своих хозяев. Разобрать их нужно как можно скорее: впереди сезон отпусков, когда одновременно сильно падает число "усыновлений" и резко вырастает количество брошенных животных. Об этом говорится в статье французского издания Le Parisien, опубликованной в воскресенье, 20 мая.

Французское общество защиты животных давно не сталкивалось с такой ситуацией: почти все из 63 приютов SPA, расположенных в разных регионах страны, сейчас заполнены. С начала года нам мало кого-удалось пристроить, жалуется Наташа Арри, председатель Общества.

Не разбирают даже самые "ходовые", маленькие породы: "Обычно, когда мы размещаем на сайте объявление об "усыновлении" какого-нибудь йоркширского терьера, мы сразу получаем много запросов, а сейчас этого нет", — говорит Марин Буелли, возглавляющая филиал SPA в парижском пригороде Женвилье.

Для тех, кто взял животных из приюта, организовали дефиле по красной дорожке

Зоозащитники не находят никаких рациональных объяснений происходящего и отмечают, что такие неблагоприятные периоды случаются время от времени. Чтобы пройти нынешний период, SPA пытается привлечь сограждан при помощи различных PR-акций.

В Женвилье для тех, кто взял животных из приюта, организовали дефиле по красной дорожке. В городке Торрей (Восточные Пиренеи) волонтеры Общества защиты животных устроили для граждан карнавал. 2 и 3 июня SPA организует во всех своих отделениях "дни открытых дверей".

Время не ждет: июль и август — период массовых отпусков, в это время французы оставляют в приютах около 40 000 животных — это примерно 1/3 от среднего годового показателя (если брать в расчет все приюты). Во Франции их 262. По истечении 8 рабочих дней животное, попавшее в одно из этих «учреждений», становится его собственностью. В большинстве случаев для котов и собак начинают искать новых хозяев, но если ветеринар обнаружит у животного "серьезную болезнь" или "склонность к агрессии" — тогда эвтаназия.

Ну, а в России, как неоднократно сообщали в последние месяцы многие правозащитные организации и СМИ, поводом для массового уничтожения бездомных животных стал чемпионат мира по футболу. Французская газета L’Est Républicain пишет о жителях города Бельфор (Бургундия-Франш-Конте), которые "усыновили" нескольких собак из Сочи.

Если ветеринар обнаружит у животного "серьезную болезнь" или "склонность к агрессии" — тогда эвтаназия

"В Сочи 3500 бездомных собак и кошек. Их усыпят, если до 1 июня для них не найдутся хозяева", — говорит Мишель Муа, председатель бельфорского филиала SPA. Информация об этом поступила от имеющей французское гражданство россиянки, которая дружит с управляющей сочинского приюта, пишет L’Est Républicain. В итоге SPA разослало призыв в 262 французских приюта, где нашлось в общей сложности всего 40 свободных мест.

В воскресенье, 9 мая, рейсом Москва-Париж во Францию переправили пять первых сочинских собак, которых затем на машине перевезли в Бельфор. Судя по этим снимкам, животным на новом месте очень хорошо.

"Было ужасно выбирать по фотографиям всего несколько собак из 40", — жалуется Жеральдин Делуа, управляющая приютом в Бельфоре. Еще ужаснее тот факт, что эти 40 были отобраны из тысяч других. Впрочем, спасителями тысяч российских собак еще могут стать тысячи российских граждан. (Перевод из французской прессы печатается по тексту, размещённому на сайте RFI).