Путин: Россия непричастна к гибели "Боинга" в небе над Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона непричастна к гибели рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году. По его словам, часть вины лежит на властях Украины, которые не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, нарушив международные правила. Такое заявление Путин сделал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам президента, Россию не допустили до расследования катастрофы, а аргументы российской стороны не принимаются во внимание. "Мы хотели бы принять полноценное участие в расследовании", – заявил Путин.

На уточняющий вопрос модератора заседания: "Вы утверждаете, что это была не российская ракета?" президент ответил: "Конечно, нет".

Ранее власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению MH17. В заявлении на сайте правительства Нидерландов отмечается, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер.

Министр иностранных дел Великобритании призвал Россию ответить на вопросы международных следователей, чтобы выявить виновных в крушении МН17.

Москва все обвинения в причастности к катастрофе отрицает. В Министерстве обороны России заявили, что ракета, из которой был сбит лайнер, не стояла на вооружении у российской армии. В ведомстве предположили, что ракету могли использовать украинские военные.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с главой МИД Нидерландов. Лавров утверждает, что ему не предоставили никаких фактов, доказывающих вину России. По словам министра, Нидерланды спекулируют на трагедии, чтобы достичь своих политических целей.

Самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. В 2015 году Нидерланды выступили за создание международного трибунала по делу о крушении "Боинга". Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, назвав ее "несвоевременной и контрпродуктивной".