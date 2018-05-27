Многострадальный Репин и тихая ирландская революция

Доброе утро!

В Ирландии на выходных произошла “тихая революция”: 66,4% процента участников референдума проголосовали за легализацию абортов. Теперь парламент отменит поправку к конституции, закрепляющую право эмбриона на жизнь, и женщины получат право прерывать беременность до 12 недель без объяснения причин.

В заполярной колонии города Лабытнанги продолжает голодовку украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий там 20-летнее наказание. В воскресенье в Москве полиция задержала участницу одиночных пикетов в поддержку Сенцова. Открытое письмо с просьбой спасти Сенцова направлено руководству Германии. Чуть раньше в поддержку Сенцова вновь выступила Европейская киноакадемия.

В Чечне арестован племянник главы грозненского отделения “Мемориала” Оюба Титиева Адам – тоже за марихуану, которую, как утверждают родственники, ему тоже подбросили. Адам Титиев очень болен и передвигается только на костылях.

В Сирии при нападении боевиков “ИГ” погибли, по официальным данным, четверо российских военнослужащих. По данным источников, погибших россиян было больше, от шести до девяти, – просто “неучтенные” погибшие были бойцами частной военной компании Вагнера. Миноброны РФ дату гибели не называет, источники утверждают, что бой имел место 23 мая.

Израиль нанес авиаудар по позициям “Хамас” на юге Газы – с 30 марта в столкновениях с израильскими военными погибли более ста палестинцев. 60 из них были убиты 14 мая в ходе акций протеста против переноса американского посольства в Иерусалим.

В Италии беспартийному профессору права Джузеппе Конти, выдвинутому на этот пост популистскими партиями “Движение пяти звезд” и “Лига”, не удалось сформировать правительство: президент не принял кандидатуры евроскептика Паоло Савоны на пост министра экономики. Наиболее вероятный выход из политического кризиса – досрочные парламентские выборы.

В Берлине прошли марши крайне правых (сторонников “Альтернативы для Германии”) и левых. Левых оказалось больше: десять тысяч против пяти.

Главной американской заботой остается подготовка встречи президента Трампа с северокорейским вождем Ким Чен Ыном. Трамп передумал отменять встречу; в субботу Ким Чен Ын встретился для обсуждения саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в приграничной зоне; по данным Washington Post, американская делегация уже прибыла в Северную Корею для подготовки саммита.

Армения и Азербайджан празднуют сегодня столетие государственности, в России же обсуждают исключительно новости культуры:

нападение подвыпившего посетителя Третьяковки на картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (на сей раз холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича) и

награждение Нацбестом романа Алексея Сальникова “Петровы в гриппе и вокруг него” (в котором, говорят, сквозь быт прорастает мифология).

В трех ссылках почитайте для начала про пьянство:

В издательстве “Альпина нон-фикшн” выходит в русском переводе книга британского журналиста Марка Форсайта “Краткая история пьянства”. Тема настолько животрепещущая, что на разных сайтах опубликованы уже два разных фрагмента: о египетской богине Хатхор, которую богу Ра удалось умиротворить несколькими бочонками пива, и о древнейшей пивоварне в Гёбекли-Тепе на территории современной Турции.

К выходу русской версии книги французского социолога и философа Бруно Латура “Политики природы. Как привить наукам демократию” – интервью с ее автором обо всем на свете, в том числе и о бургундских винах Луи Латура.

Имя генерал-губернатора Финляндии Николая Ивановича Бобрикова известно всем из знаменитой финской песни (Njet Molotoff, njet Molotoff, / valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff). Что он сделал, чтобы навсегда войти в финский фольклор, рассказывается здесь.

Искренне ваши,

Семь-сорок

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