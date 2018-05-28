"Мемориал" признал осужденного по "делу 5 ноября" политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным строителя из Костромы Вячеслава Шатровского осужденного на три года колонии по "делу 5 ноября". 24 мая суд в Москве признал его виновным в применении насилия к сотруднику полиции. Правозащитники требуют немедленно освободить Шатровского.

В "Мемориале" считают, что дело было заведено из-за травмы головы, которую получил осужденный во время задержания сотрудниками полиции. По словам правозащитников, это является распространенной практикой. При этом уголовное дело из-за травмы Шатровского заведено не было. Сотрудники "Мемориала" считают, что следствие было предвзятым.

Шатровский был задержан 5 ноября 2017 года на Пушкинской площади в Москве. При проверке документов он якобы несколько раз ударил полицейского по голове. При этом сам Шатровский во время задержания получил открытую черепно-мозговую травму.​

5 ноября в нескольких городах России по подозрению в подготовке "революции" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. Возбуждено уголовное дело о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".