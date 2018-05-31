Мосгорсуд оставил под арестом пресс-секретаря Навального

Мосгорсуд в четверг оставил в силе решение об аресте на 25 суток пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш из-за акции протеста 5 мая. Такое постановление судья объяснила "тяжестью содеянного".

Сегодня суд рассматривает апелляции еще двоих арестованных соратников Навального – координатора штаба волонтеров Николая Ляскина, который получил 15 суток ареста, и ведущего YouTube-канала "Навальный Live" Руслана Шаведдинова, которому назначили 30 суток. Всех признали виновными в организации несогласованного митинга.

На минувшей неделе также был задержан юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. За твит об акциях "Он нам не царь" 5 мая его оштрафовали на 20 тысяч рублейю

Сам Алексей Навальный также помещен под арест на 30 суток по статьям о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий и неповиновении полиции.