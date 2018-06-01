Сервис YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова, распространившего информацию о 300 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". В качестве причины блокировки указано нарушение принципов сообщества.

Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков) заочно арестован в России и объявлен в розыск. Он опубликовал аудиозапись, в которой от лица спасателя МЧС спрашивает сотрудников моргов Кемерова о готовности принять тела более 300 погибших. В России пранкеру грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до полумиллиона рублей по статье о разжигании ненависти.

Украинская сторона отказалась выдать Вольнова России, сославшись на Конституцию страны, и призвала Москву направить в Киев документы по делу пранкера в рамках международной правовой помощи.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. МЧС объявило, что причиной пожара стало короткое замыкание в светильнике. Сообщалось, что в момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. По делу о пожаре в "Зимней вишне" арестованы уже девять человек.