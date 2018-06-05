В заявлениях Минобороны и "Алмаз-Антей" по MH17 нашли нестыковки

Российский концерн "Алмаз-Антей" использовал при моделировании атаки на малайзийский Боинг MH17 ракеты, произведенные в 1986 году, хотя российское министерство обороны заявляло, что они уже утилизированы и могут находиться на вооружении только у Украины. Об этом у себя в Твиттере написал основатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он обратил внимание на номер на корпусе ракеты, который можно рассмотреть в фотографиях "Алмаз-Антея", распространенных после моделирования крушения пассажирского лайнера в октябре 2015 года. Тогда по результатам обстрела фрагмента корпуса самолета Ил-86 представители российского концерна заявили, что ракету запустили с подконтрольной украинским войскам территории.

В российском Министерстве обороны утверждали, что все состоящие на вооружении у войск РФ ракеты для "Буков" утилизируются после 25 лет эксплуатации.

В конце мая Совместная следственная группа (JIT) объявила, что "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года из установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. Bellingcat вскоре опубликовала расследование, в котором говорилось, что к транспортировке "Бука" на Донбасс предположительно причастен офицер ГРУ Олег Иванников

Россия неоднократно отрицала причастность к катастрофе "Боинга" выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате которой погибли 298 человек, главным образом граждане Нидерландов.