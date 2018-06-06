США и КНДР провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом

США и КНДР провели в среду очередную встречу на рабочем уровне в пограничном пункте Пханмунджом на границе Южной Кореи и КНДР для обсуждения подготовки к саммиту в Сингапуре. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Американскую делегацию возглавляет посол США на Филиппинах и бывший спецпосланник по ядерной проблеме КНДР Сон Ким, а северокорейскую – замминистра иностранных дел Чхве Сон Хи.

Ранее КНДР и США провели пять раундов переговоров на рабочем уровне по подготовке к саммиту.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Вместе с тем президент США отметил, что пока не планирует подписывать какие-либо документы во время саммита. По его словам, он также больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР.