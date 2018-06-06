Петербургский ПЕН-Клуб просит Путина спасти Олега Сенцова

Обращение, адресованное российскому президенту Владимиру Путину и Федеральному Собранию Российской Федерации, содержит настоятельную просьбу немедленно заняться делом Олега Сенцова. По словам директора Петербургского ПЕН-Клуба писателя Елены Чижовой, организация уже поднимала голос в защиту украинского режиссера – совместно с ассоциацией "Свободное слово" и Вольным историческим обществом, и новое обращение связано с опасностью для жизни Сенцова – поскольку он голодает уже 24 день.

По словам Елены Чижовой, просто невозможно жить спокойно и молчать, зная, что невинный человек голодает, и обращение к руководству страны в этой ситуации можно расценивать как крик отчаяния. Члены Петербургского ПЕН-Клуба уповают на то, что гласность остается важным инструментом для формирования общественного мнения, и что к голосу писателей в России все-таки всегда прислушивались.

Авторы обращения напоминают, что даже в советские времена генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Луис Корвалан был обменен на диссидента Владимира Буковского, так что выход из положения должен быть найден. Причем не так важно, каким будет этот выход – индивидуальным обменом, обменом «всех на всех» или помилованием – главное, чтобы Олег Сенцов остался жив. Авторы обращения подчеркивают, что в противном случае долгожданным мундиаль будет серьезно омрачен.