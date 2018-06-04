Из журналистов – в политзаключенные? Эфир в 21:05

Украинский режиссер Олег Сенцов не призывает никого присоединяться к объявленной им голодовке. Он также не знал, что в России, на Украине и еще в десятках стран прошла глобальная акция в его поддержку. Об этом Радио Свобода сегодня рассказал режиссер Аскольд Куров, посетивший Сенцова в российской колонии.

Куров уточнил, что его украинский коллега не жалуется на условия содержания в колонии и на ее администрацию. Вопрос возможного принудительного кормления Сенцова и других мер воздействия в беседе не поднимался.

По словам Аскольда Курова, в колонии Сенцов много читает и выписывает "Новую газету", номера которой получает с задержкой в несколько недель. Он также работает над сценариями и уже написал книгу рассказов и роман.

Сегодня Олега Сенцова в колонии посетил его адвокат Дмитрий Динзе. Подробности их беседы будут известны позже.

Аскольд Куров снял фильм "Процесс", посвященный делу Сенцова. Картина открыла "Артдокфест" в декабре минувшего года.

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году. В августе 2015 года российский суд признал его виновным в подготовке терактов на полуострове и приговорил к 20 годам тюрьмы. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских узников в России.

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в России в 2016 году по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Прокуратура требовала для обвиняемого 14 лет лишения свободы. Адвокат украинца Марк Фейгин заявил, что приговор будет обжалован.

Ранее адвокат Сущенко не исключил вероятности его обмена на арестованного недавно в Киеве главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Украинские власти обвиняют его в государственной измене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины.

Роман Сущенко работал корреспондентом агентства "Укринформ" во Франции. В 2016 году он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже. По версии ФСБ, Сущенко – сотрудник Министерства обороны Украины, а в Москве он якобы собирал информацию о работе российских военных и Росгвардии.

Сущенко обвинения отвергает. Министерство иностранных дел Украины назвало дело против Романа Сущенко сфальсифицированным.

Росфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет украинца Павла Гриба, обвиняемого Россией в "содействии террористической деятельности". Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил его отец Игорь Гриб.

"Долго мы требовали от администрации СИЗО разрешить Павлу покупать за собственные средства жизненно необходимые лекарства и продукты питания, – написал он. – И вот новый "ход" российской стороны. Другого слова, кроме как издевательство, трудно подобрать. Как выдержит больной организм после 9,5 месяцев содержания под стражей, отсутствия лекарств и обычной чистой питьевой воды – неизвестно".

На официальном сайте Росфинмониторинга Павел Гриб включен в "перечень террористов и экстремистов", что по российским законам является достаточным основанием для ограничений по банковским счетам.

19-летний украинский студент пропал в сентябре 2017 года на территории Белоруссии. Позднее его нашли в краснодарском СИЗО. Грибу предъявили обвинение в содействии терроризму. Следствие считает его приверженцем "радикальных националистических взглядов" и членом запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО. По версии СК, Гриб склонял свою знакомую, жительницу Краснодарского края, взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в сочинской школе №26.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала фамилии пяти украинцев, находящихся в российских тюрьмах, которых Киев хотел бы обменять на россиян, арестованных на Украине. В списке есть и Павел Гриб.

Ситуацию с украинскими заключенными в российских тюрьмах обсуждают журналисты Роман Цимбалюк, Виктор Гиржов, юрист Марк Фейгин.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара-Мурза - старший.