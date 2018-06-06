Меркель: Россия грубо нарушила нормы международного права

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые выступила перед бундестагом в новом жанре: час ответов на вопросы депутатов в формате одна минута на вопрос и одна минута на ответ. Отвечая на вопрос представителя Левой партии, не стоит ли вернуть Россию в "Большую восьмерку" и не было ли ошибкой ее исключение, Меркель заявила, что контакты с Россией не прерываются и будут продолжаться.

Однако в формате "Большой семерки" царит единство мнений в необходимости соблюдения норм международного права, которые в случае аннексии Крыма Россия грубо нарушила.

Меркель заявила также, что ожидает на саммите "Большой семерки" в Канаде в конце недели "трудные дискуссии" с президентом США Дональдом Трампом. Непростыми для обсуждения вопросами Меркель назвала защиту климата, международную торговлю и будущее соглашение с Ираном по атомной проблеме. "Мы видим серьезные трудности согласования интересов в различных многосторонних договорах", – заявила Меркель.

В результате было задано 30 вопросов, содержание которых канцлеру известно не было и отвечала она, соответственно, без подготовки. Среди прочих был и вопрос депутата от партии "Альтернатива для Германии" о том, когда Меркель подаст в отставку, так как она, по мнению депутата, нарушила клятву канцлера, когда без решения бундестага разрешила впустить в страну бесконтрольную волну беженцев.

По словам Меркель, "это было сделано в порядке исключения, так как гуманитарная ситуация и проблема в 2015-м была исключительной". "Правомерность тогдашнего решения была подтверждена позднее Европейским судом", -– заявила Меркель. В итоге она считает, что политическое решение было правильным и правомерным, но после его принятия правительство ясно заявило и не устает подчеркивать, что это решение было принято в порядке исключения, как одноразовое.