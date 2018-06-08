CIT: в момент удара по Зардане над селом пролетали российские самолеты

Расследовательская группа Conflict Intelligence team (CIT) сообщила, что во время удара по сирийскому селению Зардана, жертвами которого стали более 40 мирных жителей, в небе вблизи села находилась российская авиация.

CIT ссылается на данные наблюдательской организации Syria Sentry, которая отслеживает движение военных самолетов в небе над Сирией, чтобы предупреждать местных жителей о возможных авиаударах. Вечером 7 июня, когда произошел удар по Зардане, эта организация дважды сообщила о пролете российских бомбардировщиков вблизи селения, отмечает CIT.

О том, что российская авиация нанесла удар по Зардане, ранее заявили в Сирийском центре мониторинга прав человека, базирующемся в Британии. Министерство обороны России отвергло причастность к гибели десятков мирных жителей.

В ведомстве заявили, что в районе удара 7 июня шли бои между боевиками террористической организации "Тахрир аш-Шам" и группировкой оппозиции "Джейш аль-Ахрар". В столкновении якобы применялась тяжелая артиллерия. Conflict Intelligence Team подтвердила информацию о столкновениях, но опровергла сведения о применении артиллерии.

По данным расследователей, фотографии разрушений в Зардане свидетельствуют именно об авиаударе. Кроме этого, CIT не нашла ни одного сообщения наблюдателей о артиллерийских обстрелах, тогда как об авиаударах сообщало множество различных источников.

Россия воюет в Сирии на стороне войск Башара Асада. Правозащитники и международное сообщество неоднократно обвиняли российскую авиацию в гибели мирных жителей Сирии, в том числе от химического оружия, кассетных и зажигательных снарядов. Москва отвергает все обвинения.