Лидеры ЕС в "Большой семерке" выступили против возвращения России

Представители Евросоюза в "Большой семерке" считают, что Россию еще рано возвращать в состав участника саммита, поскольку Кремль не выполнил обязательства по урегулированию кризиса на востоке Украины. Об этом по итогам встречи лидеров ЕС пред началом саммита заявила канцлер Германии Ангела Меркель, а также советники президента Франции Эммануэля Макрона. С совместным заявления на тему допуска России к саммиту лидеры стран пока не выступали.

Россию исключили из участников саммита "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма. О том, что Москву необходимо вернуть за стол переговоров, в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин вместо участия в саммите "Большой семерки" начал трехдневный визит в Китай. Там он прокатился на высокоскоростном поезде, после чего российскому лидеру вручили орден Дружбы КНР. Пресс-служба Кремля отчиталась, что Путин стал первым из иностранных политиков, кто получил эту награду.

Тем временем, на предложение Трампа вернуть Кремль за стол переговоров отреагировали в Совете Федерации. "А оно нам надо?", – заявил глава комитета по международным делам Константин Косачев.

В саммите "Большой семерки" участвуют лидеры США, Канады, Британии, Германии, Франции, Италии и Японии. Основные темы переговоров в этом году: экономический рост, смена технологического уклада, гендерное равенство, борьба с изменениями климата и "построение более безопасного мира". В рамках последней темы будет обсуждать, в том числе действия Кремля в Сирии и на востоке Украины.