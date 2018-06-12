Норвегия приглашает морпехов США разместиться вблизи границы с Россией

Норвегия предложит Соединенным Штатам более чем в два раза увеличить количество морских пехотинцев США, размещенных в стране. Как сообщает Рейтер, это может привести к усилению напряженности в отношениях с Россией. Правительство в Осло все больше озабочено угрозой со стороны России после аннексии Крыма в 2014 году и хочет, чтобы число американских морских пехотинцев увеличилось до 700 человек.

Примерно 330 морских пехотинцев США должны были покинуть Норвегию в конце этого года после того, как в январе 2017 года прибыл первоначальный контингент для подготовки к боевым действиям в зимних условиях. Однако решение о выводе американских военных было изменено. Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорайде заявила журналистам, что это решение не является созданием постоянной базы США в Норвегии и не нацелено против России. "На норвежской земле нет американских баз", - сказала она, добавив, что решение имеет широкую поддержку со стороны парламента.

Осло попросит Вашингтон направить 700 морских пехотинцев с 2019 года (в настоящее время их 330). Дополнительные подразделения будут расположены ближе к границе с Россией в регионе Внутренних Тромсе в норвежской Арктике, а не в центральной Норвегии. Ротация сил будет продолжаться в течение пяти лет по сравнению с первоначальным размещением, которое длилось шесть месяцев с начала 2017 года, а затем было продлено в июне прошлого года. Кроме того, США хотят построить инфраструктуру, которая могла бы разместить до четырех истребителей США на базе в 65 километрах к югу от Осло в рамках европейской инициативы по сдерживанию, начатой после присоединения России к Крыму в 2014 году.

Решение разместить морских пехотинцев вызвало раздражение Москвы, которая заявила, что это ухудшит двусторонние отношения и усилит напряженность на северном фланге НАТО.