Протестовавшего против фан-зоны студента МГУ оштрафовали

Студента МГУ Дмитрия Петелина, написавшего "Нет фан-зоне" на указателе к чемпионату мира по футболу, оштрафовали на 1 500 рублей. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы обвиняемого.

Петелина признали виновным по статье административного кодекса РФ "мелкое хулиганство". При этом суда не было – студенту выдали квитанцию на оплату штрафа в отделе полиции при МГУ.

Ранее прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела на Петелина по статье "вандализм" – эту информацию Бадамшин узнал от дознавателя.

1 июня полицейские задержали трех студентов МГУ и доставили в отдел дознания УВД при университете. После стало известно, что на одного из них, Дмитрия Петелина, завели уголовное дело о вандализме. По версии следствия, он написал фразу "Нет фан-зоне" на картонном указателе, установленном недалеко от университета.

Инициативная группа студентов МГУ в течение нескольких месяцев боролась против строительства фан-зоны на территории, прилегающей к студенческим общежитиям.