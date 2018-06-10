Футбол и МГУ. Эфир в 18.05

Как началась кампании по переносу фан-зоны возле главного здания МГУ? Чем фан-зона вредит экологии, памятнику архитектуры и культуры, здоровью людей? Какую позицию занимает ректорат и руководство университета, почему ей недовольны студенты? Что делают полиция и Центр Э в стенах МГУ и как возникло требование студентов-филологов о недопущении полицейских на территорию университета? Площадка на Воробьевых горах как зона массовых мероприятий: соблазнительное коммерческое предложение и ущемление прав студентов общежития и преподавателей, живущих рядом. Как стало возможным уголовное дело против студента-филолога Дмитрия Петелина по недоказанному обвинению? Исторический контекст университетских протестов: студенческие бунты 1899 года в Петербурге и Москве, протесты в Сорбонне весной и летом 1968-го. Неизбежные появления осмысленных политических требований после того, как локальные требования протестующих заканчиваются репрессиями. Что такое университетская автономия как одно из центральных европейских со времен первых университетов?

Мария Щекочихина, Мария Кузина, Георгий Шишков, члены Инициативной группы МГУ; музыкальная группа "Аркадий Коц" в поддержку студенческого протеста: поэт и переводчик Кирилл Медведев (РСД), социолог и преподаватель Олег Журавлев, художник Николай Олейников.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова